Liquid Glass, được ví như một loại vật liệu với tính chất quang học của thủy tinh, là ngôn ngữ thiết kế được áp dụng trên iOS, iPad OS, macOS 26.

"Khi thấy nó, bạn sẽ muốn liếm thử", Steve Jobs, cố CEO huyền thoại của Apple, nói về giao diện Aqua lấy cảm hứng từ nước tại hội nghị Macworld tháng 1/2000. Cả hội trường khi đó bật cười bởi sự so sánh đầy hình tượng, đồng thời bị thu hút trước ngôn ngữ thiết kế táo bạo. Aqua được áp dụng trên Mac OS X Cheetah năm 2001 nhưng không thành công, do giao diện được đánh giá "hiện đại" so với sức mạnh phần cứng thời ấy, khiến trải nghiệm kém mượt mà.

Sau 25 năm, Apple một lần nữa muốn tạo ra cách mạng trong thiết kế giao diện người dùng, với nguồn cảm hứng từ chất lỏng, mang tên Liquid Glass. Công ty gọi đây là "vật liệu thiết kế" bán trong suốt, với tính chất quang học thủy tinh, có thể phản chiếu và khúc xạ môi trường xung quanh, biến đổi linh hoạt giúp người dùng chú tâm hơn vào nội dung.

Liquid Glass - ngôn ngữ thiết kế mới của Apple Hiệu ứng như có lớp thủy tinh đặt trên nội dung ứng dụng của bộ giao diện mới.

Không như khi Aqua ra đời, phần cứng hiện tại đã đủ để Liquid Glass được đưa lên toàn bộ sản phẩm, từ thiết bị nhỏ như Apple Watch đến máy Mac sử dụng chip Apple Silicon mới.

Windows và một số bộ giao diện Android cũng đã có hiệu ứng trong suốt. Tuy nhiên, Apple gọi kiểu giao diện mới là một loại "vật liệu", với các nút, công tắc, thanh trượt... khi xuất hiện bên trên nội dung đều tạo hiệu ứng như người dùng nhìn qua lớp thủy tinh. Ánh sáng và chi tiết sẽ hơi biến dạng nhẹ ở viền, thể hiện sự tỉ mỉ không có trên giao diện của các hệ điều hành khác. Hiệu ứng này giống chất lỏng, tùy biến theo nội dung ở một số khu vực khác như màn hình khóa, màn hình chính, khu vực thông báo và trung tâm điều khiển.

Liquid Glass - ngôn ngữ thiết kế mới của Apple Giao diện ứng dụng Camera mới.

Để đồng nhất, toàn bộ phần mềm có sẵn của Apple được thiết kế lại, gồm các công cụ điều khiển, thanh công cụ và điều hướng. Trước đây, chúng được tối ưu hóa cho màn hình chữ nhật, còn nay bo cong hơn nhiều, đồng nhất với màn hình của các thiết bị tương ứng như iPhone, iPad. Các công cụ điều khiển của Liquid Glass hoạt động như một lớp chức năng riêng biệt nằm trên ứng dụng. Chúng sẽ nhường chỗ cho nội dung và thay đổi kiểu hiển thị phù hợp với thao tác vuốt lên, xuống.

Trên iOS 26, khi người dùng cuộn, các thanh tab sẽ tự động thu nhỏ để tập trung vào nội dung, đồng thời giữ nguyên kích thước thanh điều hướng để dễ tương tác. Trên hệ điều hành cho các thiết bị có màn hình hiển thị lớn hơn như iPadOS, macOS hay Apple TV, các thanh bên trên sẽ khúc xạ nội dung phía sau, đồng thời phản chiếu nội dung và hình nền xung quanh. Loạt ứng dụng "chính chủ" Apple có giao diện mới gồm Camera, Ảnh, Safari, FaceTime, Apple Music, Apple News và Apple Podcasts.

Với màn hình khóa, người dùng có tùy chọn mới cho cách hiển thị thời gian với hiệu ứng như chất lỏng. Điểm khác biệt là chúng sẽ tự điều chỉnh độ cao thấp tùy thuộc số lượng thông báo trên màn hình thay vì cố định như các thế hệ trước.

Liquid Glass - ngôn ngữ thiết kế mới của Apple Thanh menu trên giao diện Liquid Glass mới.

Trên màn hình chính, hình nền, dock, biểu tượng ứng dụng và tiện ích đều được thiết kế như "chế tác" từ nhiều lớp Liquid Glass. Ví dụ trong macOS Tahoe 26, người dùng có thể tùy chỉnh hình nền và dock với các tiện ích và biểu tượng theo nhiều phong cách, giao diện sáng, tối hoặc theo một tông màu. Từ phiên bản 26, macOS cũng lần đầu cho thanh menu phía trên hoàn toàn trong suốt.

Apple đã cung cấp API cho các nhà phát triển sử dụng SwiftUI, UIKit và AppKit để cập nhật kiểu thiết kế mới cho tương đồng với giao diện hệ thống.

iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 và tvOS 26 bắt đầu cho nhà phát triển tải về bản dùng thử giới hạn từ 9/6. Bản chính thức nhiều khả năng sẽ xuất hiện sau lễ ra mắt iPhone vào tháng 9.

Tuấn Hưng

