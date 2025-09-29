Lipovitan thực hiện chuỗi nội dung tôn vinh người lao động

Mỗi thước phim trong chuỗi nội dung "Bền sức vững nghề" tái hiện chân thực hành trình mưu sinh, lan tỏa tinh thần bền bỉ của những người lao động Việt.

Chuỗi nội dung "Bền sức vững nghề" được Lipovitan - thương hiệu nước tăng lực của Công ty Dược phẩm Taisho triển khai từ ngày 15/8 đến ngày 15/11. Mục tiêu của chương trình là ghi nhận và tôn vinh những người "giữ lửa yêu nghề" ở nhiều lĩnh vực, từ biển khơi đến đồng ruộng, đô thị; đồng thời tiếp sức cho họ bằng năng lượng và sự tỉnh táo cần thiết để vượt qua áp lực công việc.

Về nội dung, Lipovitan sản xuất các thước phim ghi lại chân thực những thử thách và sự kiên trì của những người thợ thủ công, nông dân, nghệ nhân ở nhiều lĩnh vực như làm chiếu, đúc đồng, làm muối...

Một trong những câu chuyện tiêu biểu là của chị Phan Thị Truyền, 43 tuổi, ở Ninh Hòa, Khánh Hòa. Hơn 20 năm gắn bó với nghề muối, chị đã kiên trì vượt qua thu nhập bấp bênh và sự khắc nghiệt của thời tiết để giữ trọn niềm tin với "công việc mặn mà" gắn bó cả đời. Những hạt muối kết tinh không chỉ từ nắng gió mà còn từ mồ hôi, sự nhẫn nại và bền chí của người phụ nữ miền biển. Hình ảnh của chị đại diện cho hàng triệu lao động thầm lặng khác - những người vẫn ngày ngày góp phần tạo nên giá trị cho cộng đồng.

Tiếp theo là câu chuyện của ông Trần Xuân Ba, sinh năm 1959, tại Quảng Ngãi, sau đó theo gia đình vào Bình Thuận lập nghiệp. Ông có hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng thanh long. Với người đàn ông U70, chỉ cần "còn sức thì còn làm", bởi lao động không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách ông giữ vững tinh thần bền bỉ giữa tuổi già. Hình ảnh đôi tay chai sần gắn liền với đất của ông trở thành minh chứng sống động cho ý chí kiên định - phẩm chất đáng quý của hàng triệu người lao động Việt Nam, những người luôn nỗ lực không ngừng mỗi ngày.

Trên TikTok và YouTube, mỗi tập phim đều thu hút hàng trăm bình luận tích cực, đồng cảm và động viên. Hình ảnh nụ cười, giọt mồ hôi hay nước mắt của nhân vật khơi dậy cảm hứng mạnh mẽ, truyền thêm động lực đến cộng đồng.

Song song chuỗi nội dung này, Lipovitan còn triển khai chương trình khuyến mại "Bật nắp trúng vàng - Uống càng nhiều, trúng càng đã" từ ngày 15/8 đến hết 15/11, với tổng giải thưởng 1.230 nhẫn vàng 24K SBJ. Đây được xem như nguồn năng lượng vàng, tiếp thêm niềm tin cho lực lượng lao động trên hành trình vươn lên trong cuộc sống.

