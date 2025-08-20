Lipovitan khởi động chương trình khuyến mãi mừng đại lễ

Người tiêu dùng trên khắp cả nước có cơ hội nhận 1.230 nhẫn vàng SBJ khi mua sản phẩm nước tăng lực Lipovitan.

Tiếp nối chuỗi chương trình "Bật Nắp Trúng Vàng" diễn ra vào tháng 5 vừa qua, Lipovitan tiếp tục triển khai hoạt động khuyến mại dịp đại lễ 2/9 trên toàn quốc. Theo đó, từ ngày 15/8 đến hết ngày 15/11, khi mua sản phẩm nước tăng lực Lipovitan Mật ong 250 ml phiên bản khuyến mại tại bất kỳ cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc, khách hàng có cơ hội trúng ngẫu nhiên các giải thưởng gồm: 30 giải Nhất - mỗi giải là một chỉ vàng nhẫn 24K SBJ; 200 giải Nhì - mỗi giải 0,5 chỉ vàng nhẫn 24K SBJ; và 1.000 giải Ba - mỗi giải là 0.3 chỉ vàng nhẫn 24K SBJ.

Chương trình khuyến mại "Bật Nắp Trúng Vàng" chào mừng lễ Quốc khánh 2/9 mang đến 1.230 giải thưởng nhẫn vàng SBJ. Ảnh: Lipovitan

Trước khi triển khai chương trình khuyến mãi, Lipovitan thực hiện chuỗi nội dung "Bền sức vững nghề" đăng tải trên nền tảng mạng xã hội của nhãn hàng. Mỗi thước phim, khung hình đều tái hiện chân thực hành trình mưu sinh từ biển khơi mênh mông đến đồng ruộng nắng gắt của người dân. Không dừng ở việc ghi lại những thử thách khắc nghiệt từ môi trường làm việc, các thước phim còn cho thấy cách nước tăng lực Lipovitan tiếp sức thầm lặng, duy trì nguồn năng lượng bền bỉ để người lao động vững vàng giữ nghề. Đây là một hành trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên trì vượt qua mọi áp lực từ thời tiết thất thường, tiếng ồn đô thị đến guồng quay tất bật của cuộc sống.

"Lipovitan chọn đồng hành bằng cách nuôi dưỡng sức bền mỗi ngày, âm thầm nhưng kiên định. Đó chính là tinh thần xuyên suốt mà thương hiệu muốn gửi gắm - tiếp thêm động lực để những người lao động vẫn có thể tiến về phía trước, giữ lửa yêu nghề giữa muôn vàn thử thách", đại diện thương hiệu cho biết.

Hình ảnh Lipovitan đồng hành cùng hai cha con bác Hải và anh Quân - ngư dân Bình Thuận trong tập 4 của chuỗi nội dung "Bền sức vững nghề". Ảnh: Lipovitan

Lipovitan là thương hiệu nước tăng lực nổi tiếng của Tập đoàn Dược phẩm Taisho (Nhật Bản), lần đầu ra mắt thị trường vào năm 1962. Với công thức chứa taurine và các vitamin nhóm B, sản phẩm nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến tại Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á.

Tại Việt Nam, Lipovitan được giới thiệu từ năm 1999 thông qua Công ty TNHH Taisho Việt Nam, với nhà máy sản xuất đặt tại Khu Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa. Toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản nhưng được điều chỉnh hương vị và giá thành phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt. Nhờ hệ thống phân phối rộng khắp cùng hình ảnh gắn liền với sự tỉnh táo, bền bỉ và năng lượng tích cực, Lipovitan ghi dấu ấn bền vững trên thị trường Việt suốt hơn hai thập kỷ.

Sản phẩm nước tăng lực Lipovitan mật ong 250 ml. Ảnh: Lipovitan

(Nguồn: Taisho Việt Nam)