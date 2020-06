Linksys LAPAC1750C - giải pháp quản lý Wi-Fi doanh nghiệp từ xa

Mẫu access point mới của Linksys kết hợp cùng dịch vụ Cloud Manager cho phép quản lý từ xa phù hợp nhu cầu các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quản lý linh hoạt

Khi Covid-19 diễn ra nhu cầu làm việc, quản lý từ xa trở thành xu hướng mới. Sản phẩm Linksys LAPAC1750C kết hợp cùng dịch vụ Cloud Manager cho phép doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và giúp quản lý từ xa dễ dễ từ bất kỳ đâu, miễn là có kết nối Internet.Khả năng bảo mật của sản phẩm luôn được đảm bảo, kẻgian sẽ không dùng đượcLAPAC1750C kểcả khi lấy cắp.

Linksys LAPAC1750C hỗ trợ 2 băng tần 2.4 GHz và 5 GHz, chuẩn 802.11ac, trang bị 3x3 antenna ngầm MIMO công suất cao, vùng phủ sóng rộng, có thể cho phép hơn 100 thiết bị truy cập cùng lúc, thích hợp cho căn hộ diện tích lớn, nhà hàng, công ty... Thiết bị hỗ trợ công nghệ cấp nguồn PoE+ (Power over Ethernet Plus) qua cổng Gigabit Ethernet, hạn chế trường hợp mất điện đột ngột do adapter hỏng. Bên cạnh đó, Linksys còn cung cấp các dòng Switch PoE cho phép cấp nguồn đồng bộ cho các dòng LAPAC.

Linksys LAPAC 1750C – Dòng access point mới dành cho phân khúc khách hàng SMB.

Ngoài ra, Linksys LAPAC1750C sẽ trở nên tối ưu hơn khi kết hợp cùng Cloud Manager. Trong xu thế làm việc, quản lý tại nhà, các chủ doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí vận hành, bảo trì Wi-Fi onsite với nhiều nhân lực, thay vào đó chỉ cần rất ít người quản lý từ xa/online cho cả hệ thống lớn. Khả năng mở rộng của các access point hỗ trợ Cloud Manager về lý thuyết là không giới hạn, thích hợp cho doanh nghiệp nhỏ trang bị nhưng cũng dễ dàng phát triển về sau.

Cài đặt dễ dàng

Người dùng có thể cấu hình LAPAC1750C theo 2 cách: local (truy cập vào địa chỉ IP của access point, đăng nhập bằng tài khoản mặc định và Disable Cloud Manager) hoặc cloud. Truy cập vào website https://business.linksys.com/, tạo mới tài khoản nếu chưa có hoặc đăng nhập vào tài khoản có sẵn, sau đó tạo một mạng mới (Create a new network). Network được tạo dùng để nhóm các access point lại với nhau, tiến hành thêm access point vào để quản lý, cụ thể ở đây là LAPAC1750C. Điền MAC address và Serial number của thiết bị và nhấn Save. Cloud Manager sẽ tự dò tìm và sau khi hoàn thành sẽ cho phép đặt tên access point mới.

Giao diện quản lý trực quan với 5 tab chính gồm Overview, Access Points, SSIDs, Clients và Settings.

Overview cung cấp các thông tin cơ bản về tình trạng hoạt động của một network cụ thể, gồm thông tin về 2 chỉ số băng thông và số thiết bị kết nối đồng thời. Biểu đồ hiển thị theo thời gian thực (Real-time), trong 60 phút, 24 tiếng hoặc 7 ngày gần nhất. Ngoài ra bên dưới còn có tổng hợp về mức sử dụng cao nhất của client hay access point, thống kê các kênh phát ở 2 tần số 2.4 GHz và 5 GHz. Cuối cùng là bản đồ thế giới theo dõi tình trạng hoạt động của các access point.

Linksys LAPAC 1750C hỗ trợ kết nối tới 100 thiết bị cùng lúc.

Access Points có tác dụng quản lý chi tiết từng access point cụ thể trong network. Nhấn vào từng access point để theo dõi tình trạng hoạt động, các thông tin chi tiết của thiết bị, thêm hoặc xóa mạng WiFi (SSID), xem và chỉnh thông số TCP/IP, bật tắt từng tần số phát cũng như tùy chọn các thông số, công cụ ping và nháy đèn LED để tìm kiếm access point khi đang onsite...

Ở tab SSIDs người dùng quản lý SSID đã được tạo, thêm, xóa, sửa các thông số cần thiết, giới hạn băng thông, giới hạn client đồng thời... Đặc biệt, Splash page (Captive Portal) cho phép định tuyến người dùng đến trang web xác thực trước khi được truy cập Internet. Tính năng này bảo vệ cả khách hàng lẫn doanh nghiệp khỏi các truy cập không mong muốn.

Thông tin về các client đã và đang kết nối vào network được theo dõi tại tab Clients. Người dùng cũng có thể block client đó trên một vài SSID nhất định ở mục Policy. Mặc định client sẽ có tên là MAC address, bạn có thể đổi tên để dễ nhận biết những thiết bị quan trọng.

Các tùy chọn cho network như đổi icon, tên, ghi chú hoặc xóa hẳn network đó được đặt ở mục Settings. Mục Notifications cho phép thiết lập địa chỉ email để nhận thông báo nếu có access point gặp trục trặc và offline để có thể xử lý kịp thời.

Linksys LAPAC 1750C - giao diện quản lý đơn giản, thân thiện.

Tùy chọn cho tài khoản người quản lý nằm ở góc phải giao diện Cloud Manager. Profile có thông tin tài khoản, Security giúp thay đổi mật khẩu, tổng hợp session đã đăng nhập và cho phép đăng xuất từ xa. Người quản trị có thể thêm thành viên quản lý mới ở mục Members, được cấp tất cả quyền điều khiển trừ Transfer ownership. Về mặc định, tài khoản tạo và thêm access point vào network sẽ giữ quyền sở hữu (ownership), và cũng chỉ tài khoản này có quyền chuyển chủ sở hữu. Do đó, việc bảo mật cho tài khoản gốc là rất quan trọng, đồng thời cũng cho thấy mức đảm bảo an toàn về truy cập và quản lý access point của LAPPAC1750C hay Cloud Manager là rất cao.

LAPAC1750C có giá bán 8,46 triệu đồng, bảo hành 3 năm chế độ 1 đổi 1. Bên cạnh đó, dải sản phẩm LAPAC còn có thêm LAPAC1200C Dual Band và LAPAC2600C Dual Band cùng hướngDịch vụ Cloud Manager dành cho doanh nghiệp được Linksys cung cấp miễn phí trong vòng 5 năm khi khách hàng mua access point có hỗ trợ (như LAPAC1750C). Sau khi hết thời hạn, mức giá duy trì sẽ được tính tùy theo quy mô của network tại thời điểm đó.

An Bình