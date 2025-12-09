Link Apartments Kora mở cơ hội cho nhà đầu tư EB-5

Sở hữu vị trí chiến lược tại Los Angeles, được phê duyệt pháp lý I-956F, dự án Link Apartments Kora giúp nhà đầu tư EB-5 Việt Nam thêm cơ hội đầu tư tại Mỹ.

Theo Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), chương trình EB-5 (Employment-Based Fifth Preference) là một diện thị thực nhập cư của Mỹ, được thiết lập từ năm 1990. Chương trình này cho phép các nhà đầu tư nước ngoài và gia đình nhận được thẻ xanh (thường trú nhân) tại Mỹ thông qua việc rót vốn tối thiểu 800.000 USD vào một dự án do Sở Di trú Mỹ (USCIS) chỉ định, tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người Mỹ

Mô hình đầu tư gián tiếp qua Trung Tâm Vùng của EB-5 hoạt động dưới cơ chế cấp phép và gia hạn định kỳ, khiến yếu tố thời điểm nộp (priority date) trở thành điểm nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý.

Hiện chương trình Trung tâm vùng được phép hoạt động đến ngày 30/9/2027. Nếu nhà đầu tư nộp đơn I-526E trước ngày 30/9/2026, hồ sơ sẽ được bảo lưu quyền lợi (grandfathering) theo luật EB-5 hiện hành, kể cả khi chương trình thay đổi hoặc không được gia hạn. Điều này giúp bảo vệ pháp lý cho nhà đầu tư, tránh rủi ro khi mức vốn đầu tư tối thiểu có thể được điều chỉnh tăng sau thời điểm trên (hiện là 800.000 USD).

Phối cảnh dự án với 4 mặt tiền. Ảnh: Maru Asset Management

Trong bối cảnh đó, Maru Asset Management Inc. (công ty quản lý tài sản tại Los Angeles), đã hỗ trợ hơn 1.000 nhà đầu tư quốc tế lấy thẻ xanh và hoàn vốn thành công. Đơn vị này hiện giới thiệu dự án Link Apartments Kora - tổ hợp căn hộ cho thuê tại trung tâm Los Angeles, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng nhà đầu tư EB-5 quốc tế.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược, chỉ cách trung tâm Downtown 10 phút và Hollywood 15 phút, gần trụ sở các tập đoàn lớn như Google, Apple, Meta, cùng hệ thống trường đại học và khu dân cư sầm uất. Link Apartments Kora đã được USCIS phê duyệt mẫu I-956F, với ước tính khoảng 30 việc làm cho mỗi nhà đầu tư, gấp ba lần yêu cầu tối thiểu của USCIS.

Chủ đầu tư Grubb Properties có hơn 60 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản nhà ở, với thương hiệu Link Apartment đã hiện diện tại 26 thành phố thuộc 13 bang của Mỹ, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%, thể hiện năng lực vận hành tốt và nhu cầu thuê ổn định.

Đội ngũ Maru Asset Management khảo sát công trình dự án Link Apartment Kora năm 2025 Ảnh: Maru Asset Management

Về cấu trúc tài chính, Grubb Properties (đơn vị chịu trách nhiệm cao nhất về dự án) và đối tác UBS đã rót hơn 70 triệu USD, chiếm trên 33% % trong tổng mức đầu tư 214 triệu USD. Theo đại diện đơn vị đầu tư, phần vốn góp 33% của đơn vị đầu tư được thế chấp, đi kèm tài sản đảm bảo bằng bất động sản và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư EB-5 như tỷ lệ vay thấp (11%), bảo lãnh thiếu hụt vốn (Shortfall Guaranty) nhằm đảm bảo đầy đủ nguồn vốn cho dự án, và bảo lãnh hoàn vốn nếu hồ sơ I-526E bị từ chối (Denial Guaranty).

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án hiện đang thu hút dòng vốn EB-5, dự kiến hoàn tất huy động vào mùa hè 2026.

Thái Anh