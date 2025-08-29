Lính Vệ binh Quốc gia nhặt rác ở thủ đô Washington

MỹLính Vệ binh Quốc gia tham gia thu gom rác, góp phần chỉnh trang Washington, trong nỗ lực "làm đẹp" thủ đô mà ông Trump mong muốn.

Trong video được đăng tải hôm 24/8, các binh sĩ dọn dẹp rác, làm sạch các băng ghế ngồi. "Trong tuần, các binh sĩ Vệ binh Lục quân và Vệ binh Không quân đã tiến hành khảo sát thực địa, phối hợp cùng các đối tác liên bang và địa phương để bắt đầu các dự án cải tạo cộng đồng", Lực lượng Vệ binh Quốc gia Washington (DCNG) mô tả.

Lính DCNG dọn dẹp rác, làm sạch đường phố Washington.

Truyền thông Mỹ ghi nhận các binh sĩ DCNG gần đây nhặt lá, vứt chai lọ quanh hồ Tidal Basin, gần Nhà Trắng và Điện Capitol.

"Là dân thủ đô, tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời. Nhưng còn nhiều việc khác chúng tôi có thể làm", một binh sĩ nói.

Lính DCNG dọn lá ven hồ Tidal Basin ở thủ đô Washington sáng 26/8. Ảnh: WP

Lính DCNG dọn dẹp phố phường Washington trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump điều động họ và lực lượng liên bang để trấn áp tội phạm ở vùng thủ đô. Ngày 22/8, ông tuyên bố sẽ yêu cầu quốc hội chi khoảng 2 tỷ USD để "làm đẹp" Washington, song song với nỗ lực tăng cường an ninh.

Tổng thống Mỹ dự định cải tạo hệ thống chiếu sáng, làm đẹp đường phố Washington trong bán kính khoảng 5 km từ Điện Capitol, Nhà Trắng.

Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu dọn dẹp cảnh quan có nên là nhiệm vụ của các binh sĩ thường được huy động để ứng phó khẩn cấp hay không. Trả lời yêu cầu bình luận, Lầu Năm Góc bày tỏ tự hào về nỗ lực chỉnh trang đô thị của DCNG.

Lính DCNG dọn chai lọ ở hồ Tidal Basin, ngày 26/8. Ảnh: WP

Cựu binh Kris Goldsmith cho biết việc quân đội được giao nhiệm vụ dọn dẹp tại nơi được điều động không phải điều bất thường. "Tân binh 18 tuổi thường dành thời gian nhặt rác, mẩu thuốc lá để rèn kỷ luật. Nhưng với những binh sĩ lâu năm, những nhiệm vụ như vậy là không đáng", ông nhận xét.

Sau thời gian đầu tỏ lo ngại, chỉ trích chiến dịch tăng cường an ninh ở Washington là "bất hợp lý", Thị trưởng Washington Muriel Bowser trong họp báo 27/8 cho biết chiến dịch "có ý nghĩa rất lớn", giúp kéo giảm tội phạm, song vẫn không ủng hộ triển khai đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và DCNG.

Theo số liệu Nhà Trắng, từ khi bắt đầu chiến dịch ngày 7/8, lực lượng hành pháp đã bắt 1.170 người, thu giữ hơn 120 khẩu súng. Bà Bowser cho biết tình trạng cướp ôtô giảm 87% trong 20 ngày qua so với cùng kỳ năm 2024, tổng số trường hợp phạm tội giảm 15%.

