Lính vệ binh Mỹ có thể được mang súng tuần tra ở thủ đô

Đại diện Vệ binh Quốc gia xác nhận các binh sĩ tuần tra ở thủ đô Washington "có thể mang vũ khí", trái với thông báo từ Lục quân Mỹ.

"Các thành viên Vệ binh Quốc gia có thể được trang bị vũ khí phù hợp với nhiệm vụ và quá trình huấn luyện của họ", thượng sĩ Craig Clapper, phát ngôn viên lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai đến thủ đô Washington, ngày 17/8 nói với NPR.

Tuyên bố này của thượng sĩ Clapper trái với thông báo của Lục quân Mỹ ngày 14/8 rằng các binh sĩ Vệ binh Quốc gia tuần tra khu vực công cộng ở Washington sẽ không mang theo vũ khí mà chỉ mặc áo chống đạn theo tiêu chuẩn. Súng của họ sẽ được cất trong kho và chỉ được cấp phát "trong tình huống cần thiết".

Clapper nhấn mạnh mục tiêu chính của lực lượng vệ binh được triển khai tới Washington là hỗ trợ chính quyền dân sự và bảo đảm an toàn cộng đồng.

"Vệ binh Quốc gia Đặc khu Columbia duy trì cam kết sẵn sàng hỗ trợ Đặc khu Columbia, hỗ trợ cư dân và người từ nơi khác đến thăm thành phố bất cứ khi nào được yêu cầu", ông nói.

Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ tại thủ đô Washington ngày 14/8. Ảnh: AP

Đặc khu Columbia là tên gọi chính thức của thủ đô Washington. Bộ máy an ninh của khu vực này vốn do chính quyền địa phương điều hành, dưới sự giám sát trực tiếp của quốc hội.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hôm 11/8 tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng ở Washington, kích hoạt Điều 740 Đạo luật Tự quản để triển khai lực lượng liên bang và Vệ binh Quốc gia tới thành phố. Khoảng 800 lính Vệ binh Quốc gia đã tới Washington làm nhiệm vụ.

Nhà Trắng cho biết động thái này nhằm đối phó tình trạng "tội phạm băng đảng, thanh thiếu niên quá khích, những kẻ nghiện ngập và người vô gia cư" tại thủ đô, dù cho Thị trưởng Washington Muriel Bowser khẳng định tỷ lệ tội phạm bạo lực trong thành phố đã giảm 26% so với năm ngoái và ở mức thấp nhất trong 30 năm qua.

Thị trưởng Bowser cho rằng quyền tự quản hạn chế của thành phố "chưa từng đối mặt với thử thách nào như hiện nay". Hàng trăm người đã xuống đường biểu tình vào cuối tuần qua để phản đối quyết định triển khai cảnh sát liên bang và Vệ binh Quốc gia đến thủ đô.

Rosa Brooks, cựu sĩ quan dự bị Sở Cảnh sát Washington và hiện là giảng viên Trường Luật Georgetown, nói quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia tuần tra đường phố Washington có thể dẫn đến những hệ quả "đáng sợ" vì lực lượng này vốn không được đào tạo chuyên về thực thi pháp luật hàng ngày.

Trong khi đó, động thái này nhận được sự ủng hộ từ một số bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo. Thống đốc các bang Tây Virginia, Nam Carolina và Ohio thông báo sẽ gửi Vệ binh Quốc gia thuộc quyền đến hỗ trợ ở Washington.

Thanh Danh (Theo NPR, AFP)