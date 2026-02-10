Linh vật ngựa đang thi công ở Thái Nguyên bốc cháy

Chiều 10/2, linh vật ngựa đang thi công tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên bất ngờ bốc cháy, khiến công trình hư hỏng hoàn toàn.

Khoảng 16h, khi nhóm công nhân đang thi công phần yên, đuôi và chân linh vật ngựa tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Đội Cấn, lửa bất ngờ bùng lên. Công nhân và người dân xung quanh đã dùng áo dập lửa nhưng chỉ sau khoảng 60 giây, ngọn lửa lan nhanh ra toàn bộ linh vật và hình tượng Thánh Gióng phía trên.

Sự cố khiến linh vật đổ sập, không ghi nhận thiệt hại về người.

Cháy linh vật ngựa ở Thái Nguyên Linh vật ngựa bốc cháy ở Thái Nguyên. Video: Luân Trà My

Sau vụ việc, phường Phan Đình Phùng yêu cầu đơn vị thi công tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công, nhất là tại các khu vực công cộng đông người qua lại. Linh vật bị cháy sẽ được thay thế.

Theo kế hoạch, quảng trường Võ Nguyên Giáp sẽ được trang trí nhiều hạng mục và là một trong 3 điểm tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đêm 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Linh vật ngựa tại Thái Nguyên được làm bằng xốp và nhựa composite, cao khoảng 3 m, tạo hình ngựa đang phi về phía trước, hai chân trước nhấc khỏi mặt đất, trên yên là hình tượng Thánh Gióng cầm tre.

Gia Chính