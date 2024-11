Linh vật Năm Thánh 2025 lấy cảm hứng từ anime

Luce - linh vật Năm Thánh 2025 - có sứ mệnh dẫn dắt người trẻ hướng về đức tin, gây chú ý vì bắt nguồn từ văn hóa anime.

Theo CNA ngày 28/10, Giáo hội Vatican công bố linh vật của sự kiện tôn giáo lớn diễn ra sau mỗi 25 năm để tôn vinh niềm hy vọng, sự tha thứ và những chuyến hành hương. Đại diện tòa thánh cho biết Luce - có nghĩa "ánh sáng" trong tiếng Italy - được tạo ra với mục đích "thể hiện văn hóa đại chúng (pop culture) phổ biến trong giới trẻ ngày nay".

Luce do họa sĩ Italy Simone Legno, 47 tuổi, thực hiện theo phong cách chibi - cách vẽ nhấn mạnh nét đáng yêu của chủ thể bằng cách phóng đại phần đầu và mắt. Hình thức này phổ biến trong anime (thể loại hoạt hình Nhật Bản).

Theo Tokyo Weekender, thiết kế giúp liên tưởng những nhân vật dễ thương của anime hoặc các món đồ chơi sưu tầm từ Pop Mart - hãng nổi tiếng với dòng labubu. Legno cũng là nhà sáng lập thương hiệu Tokidoki, chuyên sản xuất quần áo, văn phòng phẩm, túi xách lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản kết hợp graffiti.

Trên Instagram ngày 29/10, Legno cho biết về niềm vinh dự được thực hiện dự án "mang tính lịch sử" cùng Giáo hội. Họa sĩ viết: "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có thể đóng góp tài năng nghệ thuật khiêm tốn của mình cùng văn hóa đại chúng, phong cách kawaii (dễ thương) cho Tòa thánh. Tôi vô cùng biết ơn Bộ Truyền giáo đón nhận sáng tạo của tôi".

Luce - linh vật Năm Thánh 2025 Tạo hình linh vật Luce. Video: YouTube Vatican News - Italiano

Để phù hợp tinh thần đại lễ, Luce được thiết kế giống người hành hương. Nhân vật mặc áo mưa vàng - màu cờ của Vatican, mang ủng, gậy gỗ dò đường. Theo Giáo hội, ý nghĩa của đôi ủng bùn là "sự chứng giám cho con đường tín đồ đã đi qua", toàn bộ trang phục đại diện "những giông bão trên đường đời".

Chi tiết vỏ sò trong mắt Luce gợi nhớ biểu tượng của cuộc hành hương Camino de Santiago, hay còn gọi là Con đường của Thánh James đến nhà thờ Santiago de Compostela ở Tây Ban Nha. Cũng theo Giáo hội, đôi mắt tượng trưng "niềm hy vọng trong trái tim mỗi người lữ hành đến vùng đất thiêng, phản chiếu khát vọng tâm linh và kết nối thần linh".

Đức Tổng giám mục Rino Fisichella - người phụ trách tổ chức đại lễ - bên cạnh mô hình Luce tại buổi họp báo ngày 29/10. Ảnh: X/ Catholic TV

Theo Forbes, việc dùng các nhân vật hoạt hình nhiều màu sắc để thu hút giới trẻ là một chiến lược thú vị, không phản cảm. Trên mạng xã hội, thông tin công bố linh vật hiện thu hút lượng lớn người quan tâm, truyền cảm hứng cho các họa sĩ vẽ Luce theo nhiều phong cách. Một tài khoản nhận xét Luce có thiết kế phức tạp vì hàm chứa nhiều ý nghĩa tôn giáo, khen Simone Legno tinh tế. Vài người bình luận dù không theo đạo Công giáo, họ vẫn muốn mua sản phẩm.

Tuy nhiên, một số tín đồ phản đối linh vật, cho rằng hình tượng chibi là một "sự xấu hổ" vì trông "quá ngớ ngẩn, quá hiện đại" so với đức tin của họ. Nhiều người tuyên bố không ủng hộ thương hiệu của Legno.

Luce ra mắt tại sự kiện Luce Comics and Games, Lucca, Italy và có khu vực quảng bá riêng - Luce and Friends - từ ngày 30/10 đến 3/11. Linh vật cũng là gương mặt đại diện gian hàng Tòa thánh ở Triển lãm Expo 2025, Osaka với chủ đề "Vẻ đẹp mang đến hy vọng". Giáo hội cũng giới thiệu bức tranh The Entombment of Christ tại đây.

Thương hiệu Tokidoki ra mắt thêm các nhân vật tương tự Luce trong bộ sưu tập Luce & Friends. Ảnh: Instagram Tokidoki Brand

Năm Thánh (Jubilee) thường được tổ chức 25 năm một lần, là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo. Dịp này, các tín đồ có thể hưởng ân xá cho những tội lỗi nếu làm việc thiện, tham gia hành hương. Theo Strait Times, đại lễ bắt đầu từ ngày 24/12-6/1/2026, dự kiến thu hút hàng chục triệu người đến Rome.

Phương Thảo (theo Forbes, CNA)