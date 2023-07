Lính Ukraine kể nỗi sợ khi đối mặt bãi mìn Nga

Dù sử dụng thiết giáp phương Tây hiện đại, các binh sĩ Ukraine vẫn không thể nhanh chóng xuyên thủng phòng tuyến Nga, khi vấp phải bãi mìn đáng sợ.

Ẩn mình dưới rặng cây hẹp ở mặt trận miền nam, Kach, người lính Ukraine 19 tuổi đeo miếng dán có hình cờ Mỹ, kể về cảm giác đáng sợ khi lần đầu tiên đơn vị anh lao thẳng vào bãi mìn dày đặc của Nga trong chiến dịch phản công được phát động hồi đầu tháng trước.

"Ngày đầu tiên là khó khăn nhất", Kach kể. "Chúng tôi không biết điều gì đang chờ đón mình và mọi thứ sẽ diễn ra theo trình tự như thế nào".

Kach, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine đang chiến đấu ở chiến trường miền nam. Ảnh: CNN

Không ai thực sự có thể trả lời những câu hỏi này. Sau nhiều tháng chuẩn bị, Ukraine cuối cùng đã phát động chiến dịch phản công mùa xuân vào đầu tháng 6.

Mọi người đều biết sẽ rất khó khăn cho Ukraine sau khi chứng kiến Nga liên tục củng cố phòng tuyến kiên cố trong nhiều tháng. Theo chiến thuật mà Kach đã được huấn luyện ở Đức, binh sĩ Ukraine sẽ mở màn trận đánh bằng cách sử dụng xe phá mìn tạo lối mở, để thiết giáp chở quân nhanh chóng đưa binh sĩ áp sát chiến hào Nga, nhằm áp đảo đối phương trong thời gian ngắn nhất.

Nhưng những gì diễn ra cho thấy thách thức với Ukraine lớn hơn nhiều so với dự đoán, ngay cả khi họ được trang bị những khí tài mới do phương Tây viện trợ, trong đó có thiết giáp Bradley do Mỹ sản xuất, từng được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện chiến trường.

Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Kach là đơn vị duy nhất của Ukraine được trang bị thiết giáp Bradley, với 200 chiếc trong số đó đã được Mỹ cam kết cung cấp. Chiếc xe bọc thép Mỹ được binh lính Ukraine hâm mộ đến mức doanh trại của Kach còn nuôi một chú chó và đặt tên nó là "Bradley".

Xe tăng Leopard 2A6 và thiết giáp Bradley của Ukraine bị phá hủy tại mặt trận Zaporizhzhia hồi tháng 6. Ảnh:Telegram/Voin_Dv

Miếng dán cờ Mỹ trên ngực của Kach là món quà chia tay từ huấn luyện viên người Mỹ của anh ở Đức như một "lá bùa" mang lại may mắn. Kach tin rằng lớp giáp dày, súng máy mạnh mẽ, tên lửa chống tăng và khả năng nhìn đêm trên thiết giáp Bradley mới là thứ giúp anh tự tin hơn khi nhận lệnh tấn công phòng tuyến Nga.

Nhưng khi lữ đoàn của Kach tiến công, quân đội Nga đã sẵn sàng chờ họ. Những bãi mìn dày đặc và chiến hào cùng hệ thống công sự, lô cốt đã được thiết lập. Pháo binh Nga không ngừng khai hỏa, phá hủy các phương tiện được điều đến để rà phá mìn.

Trên hết, mặt trận phía nam có lẽ là hướng dễ đoán nhất trong chiến dịch phản công của Ukraine. Giới phân tích quân sự, và cả các chỉ huy Nga, từ lâu đã tin rằng Ukraine sẽ cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Moskva tại đây để tiến về phía nam và chia cắt hành lang trên bộ nối Crimea và vùng Donbass, trước khi tiếp cận biển Azov.

Bởi vậy, những thiết giáp phương Tây hiện đại của Lữ đoàn 47 nhanh chóng gặp rắc rối khi tìm cách chọc thủng phòng tuyến Nga. Bãi mìn dày đặc đến mức xe phá mìn cũng bị phá hủy, các thiết giáp Bradley tiến vào trận địa liên tiếp trúng mìn và mắc kẹt, làm mồi cho hỏa lực pháo binh, tên lửa từ trực thăng vũ trang Nga.

Các hình ảnh và video cho thấy những chiếc xe bọc thép cháy thành than, trong đó có cả thiết giáp Bradley và xe tăng Leopard của Đức. Theo Oryx, trang web phân tích quân sự dựa trên thông tin nguồn mở, khoảng 30 chiếc Bradley đã bị phá hủy hoặc hư hại trên chiến trường.

"Ukraine rất khó rà phá mìn khi phải liên tục hứng chịu hỏa lực từ nhiều phía khác nhau", Rob Lee, nhà phân tích quân sự, thành viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, trụ sở tại Pennsylvania, Mỹ, cho hay.

Sau những tổn thất nặng nề trong các trận đánh đầu tiên, binh sĩ Ukraine đã từ bỏ chiến thuật ban đầu, rời khỏi xe thiết giáp để tìm cách bí mật dò gỡ mìn thủ công và hành quân bộ, điều khiến chiến dịch phản công diễn ra chậm chạp.

"Họ phải thích ứng với thực tế chiến trường và giao tranh giờ đây dường như trở thành trận chiến giữa các nhóm bộ binh không có tăng thiết giáp yểm trợ. Cực kỳ gian khổ, cam go, khi gánh nặng giờ đây dồn hết lên những người lính bộ binh", Lee nhận định.

Ngay cả các quân nhân Ukraine, từ binh sĩ tới chỉ huy, cũng đều thừa nhận rằng tiến độ chiến dịch phản công đang chậm hơn so với những gì họ kỳ vọng.

Tại một thị trấn phía nam cách chiến trường khoảng 10 km, Tiểu đoàn Xung kích Độc lập số 25 của Lữ đoàn 47 đã thiết lập sở chỉ huy trong một boong-ke nằm dưới tầng hầm. Nó chứa đầy những bản đồ khổng lồ biểu thị các vị trí chiến trường của Ukraine và Nga. Một màn hình máy tính lớn theo dõi cuộc chiến thông qua các báo cáo và nguồn dữ liệu từ hàng chục máy bay không người lái (UAV).

Dữ liệu từ UAV cho thấy những cánh đồng dày đặc mìn chống tăng và mìn sát thương, lỗ chỗ những hố bom do pháo binh. Những hàng cây ở phía bên kia che giấu binh sĩ Nga đang ẩn nấp trong chiến hào.

"Chúng tôi cần dọn dẹp bãi mìn để phương tiện cơ giới và bộ binh có thể đi qua", Tralm, chỉ huy trung đội rà phá bom mìn, nói. Trước đó, anh vừa trở lại sở chỉ huy sau một nhiệm vụ nguy hiểm khác nhằm gỡ mìn cản đường lực lượng Ukraine tiến công.

Các công binh làm việc chậm rãi, thận trọng, Tral mô tả. "Mọi thứ được thực hiện tuần tự. Nơi nào chúng tôi đã dọn dẹp xong, bộ binh sẽ tiến vào tiếp quản. Chúng tôi không cho phép người Nga chiếm lại nơi chúng tôi đã rà phá mìn".

Stanislav, một người lính khác trong hầm, dán mắt vào màn hình lớn, lấy dữ liệu từ hình ảnh do UAV cung cấp. Stanislav có nhiệm vụ phối hợp hành động giữa pháo binh và các lực lượng khác gần những vị trí mà đạn pháo Ukraine rơi xuống.

"Trong cuộc chiến này, pháo binh là tài sản quý giá nhất", Stanislav nói. "Nga có quân số rất lớn, cả ở đây và trên tổng thể toàn mặt trận. Họ có nhiều súng đạn hơn, nên chúng tôi phải chống lại bằng sự chuyên nghiệp của mình".

Những ngày qua, các binh sĩ Ukraine phải giao tranh từ chiến hào này sang chiến hào khác, từ hàng cây này sang hàng cây khác dưới hỏa lực dày đặc.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

"Luôn có binh sĩ đối phương trong các chiến hào", Stanislav kể. "Chúng tôi không thể giành lại lãnh thổ chỉ bằng pháo binh".

Công việc đòi hỏi tính nhẫn nại và ý chí kiên cường. Người lính cầm bản đồ Nga chỉ vào một hàng cây, giơ ngón tay ra để biểu thị khoảng cách, khoảng 300 m. "Để chiếm được đoạn này, chúng tôi đã mất một tháng rưỡi", anh nói.

