Lính Ukraine dùng súng máy hạng nặng bắn hạ tên lửa Nga

Ukraine đăng video lực lượng nước này đánh chặn thành công tên lửa hành trình Nga bằng súng máy Browning hơn 90 năm tuổi do Mỹ sản xuất.

"Các đơn vị phòng không cơ động ở phía bắc đã hạ một số tên lửa hành trình đối phương, một trong số đó bị bắn rơi bởi súng máy hạng nặng Browning", trung tướng Serhii Naiev, Tư lệnh Bộ chỉ huy Liên quân, cơ quan tham mưu cấp cao trong quân đội Ukraine, ngày 23/1 cho biết.

Video ông Naiev đăng kèm cho thấy cuộc tập kích của Nga diễn ra vào buổi đêm. Lực lượng Ukraine dùng súng máy liên tục khai hỏa về hướng các vật thể phát sáng trên bầu trời, dường như là tên lửa. Một quả phát nổ giữa không trung, rực sáng cả một vùng. Một binh sĩ hô "Trúng rồi", sau đó tiếp tục nã đạn về hướng các quả tên lửa còn lại.

Lính Ukraine dùng súng máy bắn hạ tên lửa Nga Binh sĩ Ukraine dùng súng máy bắn hạ tên lửa hành trình Nga hôm 23/1. Video: Telegram/Naiev

"Súng máy M2 Browning đã trở thành một hệ thống phòng không hiệu quả, đủ sức bắn rơi tên lửa Nga", Bộ Quốc phòng Ukraine nhận xét, thêm rằng tên lửa bị bắn hạ trong video là mẫu Kh-101.

Không quân Ukraine ngày 23/1 cho biết Nga đã phóng tổng cộng 41 tên lửa về lãnh thổ nước này, trong đó có 14 quả đạn Kh-101, Kh-555 và Kh-55. Toàn bộ số tên lửa dòng Kh đều bị phòng không Ukraine bắn hạ.

Kiev trước đó từng tuyên bố bắn rơi một số tên lửa hành trình Nga bằng súng máy, song đây là lần đầu tiên nước này công bố video. Ông Naiev hồi đầu tháng cho biết đã trao huân chương cho một binh sĩ Ukraine có thành tích dùng súng máy hạ tên lửa đối phương. Một chỉ huy Ukraine tháng 12 năm ngoái ca ngợi cấp dưới của mình vì đạt được thành tích tương tự, điều mà sĩ quan này cho là "gần như bất khả thi".

Súng máy M2 Browning được sản xuất từ năm 1933 và là vũ khí được biên chế lâu đời nhất trong quân đội Mỹ. Súng dài gần 1,8 m, nặng 58 kg tính cả đế, có tốc độ khai hỏa 550 phát/phút và cũng có thể bắn phát một. Tầm bắn hiệu quả của nó là 1,8 km, còn tầm bắn tối đa lên tới 6,4 km.

Theo chuyên gia quân sự David Hambling, súng máy hạng nặng như M2 Browning về lý thuyết có thể bắn hạ được tên lửa hành trình, song rất khó thực hiện trên thực tế.

"Tên lửa hành trình là dạng phi cơ phản lực nhỏ mang theo nhiều chất nổ, nên chỉ cần một viên đạn bắn trúng cũng có thể gây ra thiệt hại lớn", Hambling cho hay. "Điều khó nhất là làm thế nào để bắn trúng tên lửa ở khoảng cách xa, do nó di chuyển với vận tốc lên tới hàng trăm km/h".

Binh sĩ Ukraine huấn luyện với súng máy do Mỹ chuyển giao trong bức ảnh đăng tháng 10/2023. Ảnh: CNN

Chuyên gia này nhận định binh sĩ Ukraine hạ thành công tên lửa hành trình Nga phần nhiều do may mắn. "Nếu họ có đủ lượng súng máy để liên tục khai hỏa trong lúc tên lửa bay dày đặc trên bầu trời, sẽ có người gặp may và bắn trúng mục tiêu", ông nói.

Quân đội Ukraine sở hữu nhiều loại vũ khí phòng không, từ các tổ hợp hiện đại như Patriot đến các dòng pháo đời cũ và khí tài hạng nhẹ như súng máy, vốn thích hợp để bắn hạ máy bay không người lái (UAV) hơn là tên lửa. Ukraine gần đây phụ thuộc nhiều hơn vào các loại khí tài này để đối phó đòn tập kích hiệp đồng của Nga, trong bối cảnh Kiev đang thiếu tên lửa phòng không do viện trợ từ phương Tây sụt giảm.

Truyền thông Ukraine hồi đầu tháng cho biết quân đội nước này đã sử dụng pháo phòng không ZU-23-2 từ thời Liên Xô hạ tên lửa hành trình Nga bay thấp, dù không có radar chỉ thị mục tiêu hỗ trợ.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV

Phạm Giang (Theo Newsweek, New Voice of Ukraine)