Lính Thổ Nhĩ Kỳ đấu pháo với dân quân người Kurd ở Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd đấu pháo tại thành phố Kobane ở biên giới phía bắc Syria, khi căng thẳng giữa hai bên gia tăng.

Theo chính quyền Kobane, các cuộc pháo kích ở trong và xung quanh thành phố bắt đầu từ nửa đêm qua và kéo dài cả ngày 16/8. Giới chức địa phương cho biết ít nhất một trẻ em tử vong và một số người bị thương vì đạn pháo.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một binh sĩ nước này thiệt mạng và 4 người bị thương sau các cuộc tập kích bằng đạn cối vào đồn biên phòng tại tỉnh Sanliurfa, cách Kobane khoảng 25 km về phía tây.

Lính Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc tuần tra chung với lực lượng Mỹ gần Tal Abyad, Syria hồi tháng 9/2019. Ảnh: Reuters.

Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ khai hỏa bắn trả vào các mục tiêu trong khu vực. "Theo thông tin ban đầu, 13 kẻ khủng bố đã bị vô hiệu hóa. Các hoạt động tác chiến trong khu vực đang tiếp tục", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng lực lượng dân quân người Kurd (YPG), nhóm nòng cốt trong Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, đã thực hiện vụ tấn công bằng súng cối vào đồn biên phòng ở Sanliurfa. Ankara xem YPG là nhóm khủng bố.

Ankara coi chính quyền tự trị do người Kurd đứng đầu ở vùng bắc và đông Syria là mối đe dọa đối với an ninh biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã cam kết mở một chiến dịch quân sự mới để tạo hành lang an toàn rộng 30 km dọc biên giới phía bắc Syria, bao trọn cả Kobane và các thị trấn khác do SDF kiểm soát.

Kobane tương đối yên bình kể từ khi lực lượng người Kurd đẩy lùi các tay súng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi thành phố năm 2015. Nhưng các cuộc không kích bằng máy bay không người lái hoặc pháo kích gần đây gia tăng ở nhiều thị trấn biên giới Syria. Ít nhất 3 chỉ huy người Kurd đã thiệt mạng vào tháng 7 trong các cuộc tấn công mà SDF tố Ankara thực hiện.

Dilvin, một chủ cửa hàng địa phương, cho biết hỗn loạn đã xảy ra ở Kobane khi các cuộc pháo kích xảy ra hôm nay.

"Mọi người chạy khắp nơi, ôtô đổ đi khắp hướng, mọi người hỏi nhau về bạn bè, gia đình của họ", cô nói. "Có quá nhiều tiếng la hét, nỗi sợ hãi. Giờ đây tất cả đều nhốt mình trong nhà".

Vị trí thành phố Kobane ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Đồ họa: ISW.

Thanh Tâm (Theo Reuters)