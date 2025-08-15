Lính Thái Lan trốn khỏi doanh trại, bắn trọng thương dân thường

Binh nhì Ratthapoom trốn khỏi doanh trại Surin lúc nửa đêm, mang theo súng trường và bắn dân thường, khiến hai người trọng thương.

Quân đội Thái Lan hôm nay cho biết các binh sĩ thuộc Đại đội Bộ binh 1623 nghe thấy loạt đạn khoảng 10 viên gần chùa Ban Khuean Kaeo ở Kap Choeng, tỉnh Surin. Hơn 10 phút sau, họ nghe thấy thêm hai tiếng súng nữa.

Sau khi báo động kiểm tra quân số và vũ khí, Đại đội 1623 phát hiện binh nhì Ratthapoom Thepsiri đã tự ý rời khỏi doanh trại, mang theo một khẩu súng trường và đạn.

Giới chức Thái Lan sau đó phát hiện hai dân thường bị thương nghiêm trọng, trong đó có một cư dân 32 tuổi trúng đạn vào phổi và đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Surin.

Binh nhì Ratthapoom Thepsiri ở tỉnh Surin. Ảnh: Nation

Quân đội Thái Lan sau đó kết hợp với cảnh sát siết vòng vây, phát cảnh báo kêu gọi người dân trong khu vực báo cáo thông tin về nghi phạm với chính quyền.

Sau 10 giờ tìm kiếm, giới chức sáng nay tìm thấy thi thể Thepsiri trong khu rừng phía đông cách hiện trường nổ súng khoảng 150 m. Nghi phạm được cho là đã tự sát sau khi bắn dân thường.

Động cơ nổ súng của binh sĩ này chưa được làm rõ. Quân đội Thái Lan cho biết ảnh hưởng từ căng thẳng ở tiền tuyến trong xung đột biên giới với Campuchia có thể là nguyên nhân.

Sau sự việc, quân đội Thái Lan đã ra chỉ thị đánh giá sức khỏe tinh thần của toàn bộ binh sĩ, nhằm ngăn những sự cố tương tự trong tương lai.

Theo giới chức, binh sĩ Thepsiri được phân công đến đền Ta Kwai ở khu vực tranh chấp với Campuchia từ tháng 6 và trở về đơn vị ngày 3/8, sau khi quân đội hai nước đạt lệnh ngừng bắn.

Đức Trung (Theo Nation Thailand, Khaosod)