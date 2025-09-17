Lính Thái Lan bắn đạn cao su vào người biểu tình Campuchia ở biên giới

Binh sĩ Thái Lan bắn hơi cay, đạn cao su khi đối đầu người biểu tình Campuchia ở biên giới, khiến hơn 20 người bị thương.

Quân đội Thái Lan ngày 17/9 cho biết khi các quân nhân nước này đang rải dây thép gai ở khu vực biên giới Sa Kaeo, khoảng 200 người Campuchia tập trung tại khu vực này để biểu tình phản đối.

Tuyên bố của quân đội Thái Lan cho biết người biểu tình Campuchia đã ném đá, đồ vật vào binh sĩ nước này, khiến đụng độ nổ ra. "Chúng tôi buộc phải dùng hơi cay, đạn cao su để kiểm soát tình hình cũng như buộc đám đông rút khỏi khu vực", quân đội Thái Lan cho biết.

Phía Thái Lan cáo buộc nhóm người Campuchia "đã xâm phạm lãnh thổ và chính quyền Campuchia cũng không ngăn chặn người dân của mình". Bangkok gọi đây là "hành động khiêu khích, vi phạm lệnh ngừng bắn".

Quân đội Thái Lan bắn đạn cao su vào người biểu tình Campuchia ở biên giới Quân đội Thái Lan đụng độ với người dân Campuchia ở biên giới ngày 17/9. Video: Thai Enquirer

Cuộc đụng độ đánh dấu lần đầu tiên lực lượng Thái Lan sử dụng đạn cao su, hơi cay tại biên giới với Campuchia, kể từ khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn hồi tháng 7.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cùng ngày cho biết chính quyền địa phương báo cáo có khoảng 23 người, trong đó có một binh sĩ và một nhà sư, bị thương trong vụ đối đầu với quân đội Thái Lan. Ông Pheaktra khẳng định sự việc xảy ra trên lãnh thổ Campuchia, thuộc tỉnh Banteay Meanchey.

"Đây là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Thái Lan", ông Pheaktra nói.

Campuchia - Thái Lan hồi tháng 7 đồng ý ký lệnh ngừng bắn, sau 5 ngày giao tranh khiến ít nhất 43 người thiệt mạng ở cả hai phía. Tuy nhiên, sau đó hai bên liên tục cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận.

Binh sĩ Thái Lan đối đầu với người biểu tình Campuchia ở khu vực biên giới ngày 17/9. Ảnh: AFP

Ngọc Ánh (Theo AFP)