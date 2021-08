Video trên mạng xã hội cho thấy chiến binh Taliban mang theo vũ khí chơi đu quay, xe đụng trong công viên giải trí, sau khi tiếp quản Kabul.

Một đoạn video do phóng viên Hamid Shalizi của Reuters đăng Twitter hôm nay cho thấy những thành viên Taliban, trong đó vài người vẫn ôm theo súng, đang chơi trò xe điện đụng trong một công viên giải trí ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Họ vui vẻ điều khiển những chiếc xe đụng, trong khi nhiều chiến binh Taliban khác đứng xung quanh cổ vũ và quay video. Thi thoảng những chiếc xe điện va vào nhau và những người tham gia hoặc đứng ngoài cùng hò reo thích thú.

Lính Taliban ôm súng chơi xe đụng sau khi chiếm Kabul Lính Taliban trong phòng tập thể hình ở phủ tống thống và chơi trò xe điện đụng, đu quay thú nhún trong công viên giải trí ở Kabul, Afghanistan hôm nay. Video: Al Arabya.

Trong video khác do hãng tin Mediavenir của Pháp đăng tải, lính Taliban đang cùng nhau chơi đu quay thú nhún. Nhiều cảnh quay khác do nhà báo tự do Asaad Hanna đăng Twitter cho thấy những người lính Taliban đang nhảy trên tấm bạt lò xo một cách thích thú.

Một video khác được cho là chiến binh Taliban đang sử dụng các dụng cụ tập luyện tại phòng tập thể hình ở phủ tổng thống.

Taliban từng cai trị Afghanistan từ năm 1996 đến năm 2001, cho đến khi bị các lực lượng do Mỹ dẫn đầu lật đổ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9. Theo Foreign Policy, Mỹ đã đầu tư gần 83 tỷ USD để xây dựng lực lượng an ninh Afghanistan chống lại Taliban, nhưng đội quân này đã sụp đổ nhanh chóng trước đà tiến của đối thủ.

Sau nhiều năm chiến đấu, Taliban hôm 15/8 tràn vào thủ đô Kabul của Afghanistan mà không hoặc gặp phải rất ít sự kháng cự. Các thủ lĩnh Taliban sau đó tuyên bố "chiến tranh đã kết thúc" ở Afghanistan.

Huyền Lê (Theo Insider, NZ Herald)