Linh Rin: 'Phillip nguyên tắc nhưng lãng mạn'

Công khai tình yêu với doanh nhân Phillip, người mẫu Linh Rin bị khán giả nói không cùng đẳng cấp với bạn trai.

Linh Rin (Ngô Phương Linh) sinh năm 1993, cao 1,67 m, từng là người mẫu ảnh ở Hà Nội, đóng phim... Cô và doanh nhân Phillip Nguyễn - em chồng diễn viên Tăng Thanh Hà - yêu nhau từ tháng 10/2019 đến nay.

- Chị từng xóa hết hình ảnh của mình và bạn trai trên Instagram dẫn đến đồn đoán tình cảm trục trặc. Mối quan hệ cả hai giờ ra sao?

- Đó là thời gian tôi muốn dừng lại để suy nghĩ thêm về nhiều thứ. Tôi né tránh các câu hỏi của truyền thông, bởi chính mình cũng chưa có câu trả lời cho bản thân. Khi xóa hết hình ảnh cũ, tôi có cảm giác nhẹ nhõm và giải phóng năng lượng tiêu cực. Có những điều người trong cuộc chưa đi đến quyết định mà người ngoài đã lên tiếng hộ, mới gọi là tin đồn.

Mối quan hệ nào cũng có lúc này, lúc khác. Chỉ khi đối mặt với sóng gió, chúng ta mới biết mình có thể đi xa cùng nhau hơn không. Một viên gạch mới bị đập một lần đã vỡ thì chắc không phải gạch tốt. Hiện tại, chúng tôi thấy mạnh mẽ hơn vì đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Linh Rin và Phillip tham gia giải marathon tại Hà Nội với hạng mục 10 km năm 2019. Cô phấn khích vì đạt được mục tiêu sớm hơn dự kiến. Ảnh: Instagram.

- Chị nổi tiếng hơn nhờ chuyện tình với doanh nhân 33 tuổi, chị nghĩ gì?

- Tôi từng nói thẳng với anh ấy đây là điều mình không hề mong đợi. Quyết định công khai mối quan hệ đến từ bạn trai. Thời gian đầu, tôi còn gặp áp lực bởi sự chú ý quá nhiều của mọi người dành cho mình và gia đình. Phillip khá ngạc nhiên vì điều này. Anh nghĩ tôi là người mẫu, lẽ ra phải cởi mở và nghĩ thoáng hơn anh về chuyện đời tư.

Sau lần nói chuyện đó, chúng tôi hiểu nhau hơn. Nhưng trên mạng xã hội, nhiều người vẫn đưa ra những bình luận tiêu cực. Một khán giả từng gởi tin nhắn riêng, nói tôi yêu người không cùng đẳng cấp nên phải cố với cao. Tôi hiểu không thể tránh được sự quan tâm từ dư luận nên chọn cách tập trung vào bản thân, để các thông tin sai lệch không thể tác động hay làm tổn thương mối quan hệ của mình. Tôi thích câu nói của cựu Tổng thống Barack Obama: "Tình yêu luôn chiến thắng".

- Gần một năm yêu, chị cảm nhận sao về mối quan hệ này?

- Cô gái nào cũng khó giấu được hạnh phúc khi chìm đắm trong tình yêu, tôi cũng vậy. Trong mắt tôi, người yêu sống kỷ luật, nguyên tắc nhưng cũng rất lãng mạn. Anh luôn bắt đầu một ngày mới rất sớm, đam mê tập thể thao hạng nặng và những giải chạy marathon. Những ngày cuối tuần, anh thường lên kế hoạch cả ngày cho hai người và muốn tôi nghiêm túc tuân thủ.

Bên Phillip, tôi không choáng ngợp vì những thứ xa hoa, ngược lại cảm động vì vài điều bình dị như được anh chuẩn bị thức ăn để mang đi làm, xách giỏ giúp... Đến tháng sinh nhật tôi, anh phát ca khúc Happy Birthday suốt ngày, dù tôi không vui vẻ gì mấy vì nghĩ đến chuyện già thêm một tuổi (cười). Ngược lại, ai cũng khen anh yêu đời hơn, chắc là vì thường xuyên được tôi cho nghe nhạc trẻ.

Em chồng Hà Tăng tặng hoa cho bạn gái Phillip tặng hoa cho bạn gái khi cô diễn tại Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam. Video: Vân An.

- Chị thấy bản thân thay đổi thế nào?

- Nhiều người cho rằng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện bản thân. Thật ra, tôi lại không suy nghĩ phức tạp đến thế. Tôi sang Anh du học về nghệ thuật, đến các triển lãm, vẽ tranh, nghe nhạc... Đó là những thứ tôi quan tâm trong cuộc sống chứ không nhằm mục đích tô vẽ cho ai thấy. Hạnh phúc là thứ không cần chứng minh.

Tôi được truyền cảm hứng nhiều hơn nhưng vẫn được là chính mình. Chẳng hạn, trước đây, tôi luôn nghĩ mình là một người độc lập. Tôi mở cửa hàng thời trang, đi du học, sống xa gia đình... Nhưng từ khi quen bạn trai, anh thúc giục tôi chủ động, xông pha hơn nữa. Trong cuộc sống, điều thú vị là có người đẩy mình ra ngoài, kích thích mình vượt qua giới hạn của bản thân. Điều này nghe có vẻ trái ngược, vì phụ nữ thường thích được bảo bọc, chở che và dựa dẫm. Tôi thích một người đàn ông đặt cho mình thử thách. Tình yêu sẽ bền vững khi hai bên cùng giúp nhau tốt hơn.

- Linh Rin trong công việc và ngoài đời khác nhau ra sao?

- Khi làm việc, tôi rất nam tính, mạnh mẽ, khác hoàn toàn so với vẻ mong manh, dịu dàng trên những bức ảnh. Mỗi ngày đi làm, tôi không cần trang điểm đậm rồi tẩy trang đến rát da, cũng không cần phải khoác lên mình những bộ váy điệu đà. Tôi thấy vui khi được đồng nghiệp nhìn nhận như một cô gái văn phòng bình thường, không phải là người của showbiz.

Tôi ít nói, vì thế người ta nghĩ tôi nhạt. Thật ra, tôi rất sợ sự an toàn nên đã dành cả thanh xuân để khám phá bản thân. Tôi từng tham gia nhiều cuộc thi Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, đóng phim, làm người mẫu ảnh... để trải nghiệm tuổi trẻ hơn là dấn thân showbiz. Vào đến top 4 chung cuộc The Look Vietnam 2017, tôi rút lui ngay khi cảm nhận cuộc thi không công bằng. Đang kinh doanh thời trang khá thành công ở Hà Nội, tôi quyết định đóng cửa hàng đột ngột. Mọi người đều ngăn vì doanh thu cửa hàng đang rất tốt. Nhưng với tôi, may mắn chỉ đến nhất thời. Tôi muốn đi học một cách bài bản để thành công nhờ thực lực.

Linh Rin dự sự kiện cùng gia đình bạn trai. Ảnh: DAFC.

- Rời Hà Nội vào Sài Gòn, chị thấy cuộc sống mới có gì thú vị?

- Tôi từng chuyển từ Hà Nội vào TP HCM hai lần. Lần đầu, tôi phải bỏ chạy vì sợ nhịp sống vội vã nơi đây, sợ sự cô đơn. Nhưng khi về đến Hà Nội, tôi lấy lại bình tĩnh và tự hỏi: "Có gì đâu mà phải nhát thế nhỉ?", rồi xách vali lên đường không lâu sau đó. Lần này, tôi không còn thấy Sài Gòn lạ lẫm, có lẽ vì đã học được cách chinh phục nỗi sợ hãi. Tôi có một sự nghiệp thú vị để theo đuổi, có những người bạn mới và vài quán cà phê yêu thích. Tôi vẫn bay đi bay về liên tục giữa hai thành phố lớn, phần vì công việc, phần vì không muốn mẹ con phải xa nhau quá lâu. Điều này nơi vất vả một chút nhưng không sao, tôi vẫn còn trẻ.

Vân An