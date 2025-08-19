Lính Nga lái thiết giáp cắm cờ Mỹ tiến công cứ điểm Ukraine

Quân nhân Nga sử dụng thiết giáp M113, treo quốc kỳ nước này và Mỹ, trong trận đánh gần làng chiến lược ở tỉnh Zaporizhzhia.

Truyền thông Nga ngày 18/8 công bố video cho thấy quân nhân Nga sử dụng "thiết giáp M113 chiến lợi phẩm" tiến về trận đánh gần làng Malaya Tokmachka thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Thiết giáp được lắp kín giáp lồng, treo quốc kỳ Mỹ và Nga ở hai bên nóc xe.

Ở đoạn sau video, chiếc xe bốc khói và có tia lửa bắn ra, chưa rõ có phải do thiết bị bay không người lái (drone) tấn công hay không.

Nga dùng 'thiết giáp Mỹ' tiến công cứ điểm Ukraine Thiết giáp được cho là M113 của Nga tiến công cứ điểm Ukraine trong video công bố ngày 18/8. Video: Lenta

Video được thành viên Trung đoàn số 70 thuộc Sư đoàn Bộ binh cơ giới Cận vệ số 42 cung cấp. Theo truyền thông Nga, các quân nhân đã tịch thu chiếc M113 trong chiến đấu, sau đó sửa chữa rồi đưa xe ra mặt trận làm nhiệm vụ.

Video được công bố vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump họp thượng đỉnh tại bang Alaska. Ông Trump sau đó nhận định hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể đạt được trong thời gian tương đối ngắn, cho rằng cuộc gặp "xứng đáng 10 điểm" khi hai bên rất hòa hợp.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8, ông Trump cho biết đã điện đàm với ông Putin để sắp xếp cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine. Ông cho biết một cuộc gặp ba bên Mỹ, Nga và Ukraine sẽ được tổ chức sau đó.

M113 do tập đoàn FCM của Mỹ chế tạo, được lục quân Mỹ biên chế năm 1961 nhằm thay thế thiết giáp M59 của các đơn vị đóng quân ở châu Âu. Đây là mẫu thiết giáp sử dụng vỏ nhôm đầu tiên được sản xuất loạt, nhẹ hơn các loại xe tương tự trước đó, song có khả năng chống chịu một số loại vũ khí cá nhân.

Mỹ sau đó dần thay thế M113 bằng xe chiến đấu M2 Bradley, trong khi hàng chục quốc gia vẫn sử dụng các phiên bản nâng cấp của M113.

Làng Malaya Tokmachka, tỉnh Zaporizhzhia. Đồ họa: RYV

Sau khi chiến sự Ukraine bùng phát, Washington và các đồng minh đã chuyển cho Kiev tổng cộng hơn 1.600 xe thiết giáp M113. Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ước tính ít nhất 411 chiếc đã bị phá hủy, hư hỏng, bỏ lại trên chiến trường hoặc bị Nga tịch thu.

Nguyễn Tiến (Theo Lenta, AP, Business Insider)