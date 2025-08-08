Lính Mỹ kể khoảnh khắc khống chế đồng đội xả súng trong căn cứ

Đang làm việc trong nhà kho ở căn cứ Stewart, trung sĩ Aaron Turner nghe thấy tiếng nổ ở tòa nhà bên cạnh, dấu hiệu về một vụ xả súng đang diễn ra.

Đó là lúc trung sĩ Quornelius Radford nổ súng nhắm vào đồng đội của mình tại Tiểu đoàn Hỗ trợ 703 thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 2 đóng quân tại căn cứ Stewart của lục quân Mỹ ở bang miền nam Georgia vào ngày 6/8, khiến 5 đồng đội bị thương.

Turner sau đó thấy Radford đi ngang qua, mặc áo hoodie bên ngoài quân phục, trên tay cầm một khẩu súng lục. Thay vì tìm chỗ ẩn nấp, trung sĩ này tiến lại gần tay súng và bắt chuyện, hỏi Radford đang làm gì và đi đâu.

Khi đến đủ gần, anh giật súng của Radford và quật ngã anh ta xuống sàn. Cùng lúc đó, thượng sĩ Justin Thomas cũng lao vào hỗ trợ, giúp khống chế Radford cho tới khi lực lượng quân cảnh tới nơi.

Nghi phạm bị bắt lúc 11h35, gần 40 phút sau khi xả súng tại căn cứ Stewart.

"Lúc đó tôi cố gắng giữ cái đầu lạnh và vận dụng những gì đã được huấn luyện", Turner kể lại hôm 7/8. "Khoảnh khắc đó, tôi không lo cho tính mạng của mình, mà nghĩ về các đồng đội khác".

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll trao huân chương cho trung sĩ Turner ngày 6/8. Ảnh: AP

Khi nghe tiếng súng vang lên, trung sĩ Joshua Arnold đang làm công việc bàn giấy trong phòng hội nghị ở căn cứ. Anh chạy tới nơi phát ra tiếng súng, nhìn thấy làn sương mỏng như khói thuốc và vỏ đạn trên sàn.

"Tôi lập tức nhìn quanh và phát hiện nạn nhân đầu tiên", Arnold kể. "Người đó nói với tôi: 'Tôi bị bắn rồi'". Arnold lập tức gọi người tới hỗ trợ.

Nghe tiếng gọi của Arnold, thượng sĩ Melissa Taylor đang làm việc gần đó chạy tới, giúp sơ cứu cho binh sĩ bị thương. Arnold và Taylor thay nhau dùng tay bịt vết thương trên ngực binh sĩ này để nỗ lực cầm máu.

"Tôi không có băng gạc hay bất cứ thứ gì để sơ cứu, chỉ dùng tay không. Hai tay tôi lúc đó đẫm máu của người bị thương. Không có thời gian để đeo găng tay, vì đó là tình huống sinh tử", Arnold kể.

Sau khi Taylor tiếp quản, Arnold tìm thấy thêm hai nạn nhân bị thương ở các văn phòng gần đó. Anh hỗ trợ sơ cứu họ trước khi nhân viên quân y tới.

Quân cảnh Mỹ áp giải nghi phạm Quornelius Radford (áo trắng) tại trại giam hạt Liberty. Ảnh: USA Today

Các nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện điều trị. Các bác sĩ cho biết sự can thiệp y tế kịp thời của nhóm binh sĩ tại căn cứ đã giúp cứu mạng những người này.

"Hành động nhanh chóng của những người lính trong tình huống căng thẳng, dưới làn đạn, đã cứu sống nhiều người", Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll nói.

Các quan chức cấp cao của quân đội Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Driscoll, đã trao Huân chương Thành tích Xuất sắc cho nhóm 6 binh sĩ, danh hiệu danh giá hiếm khi được trao cho các quân nhân cấp thấp.

Thomas và Turner được vinh danh vì khống chế nghi phạm. Arnold, Taylor và hai người khác được ghi công do đã cứu chữa các nạn nhân kịp thời.

Khi các nạn nhân đang hồi phục, những quân nhân khác cũng bắt đầu quay lại với nhịp sống bình thường. Sau ngày hỗn loạn 6/8, Taylor đã về nhà cùng với các con.

Vị trí căn cứ Stewart. Đồ họa: CNN

"Tôi đã nấu món yêu thích của bọn trẻ trong tối hôm đó", cô nói.

Xả súng, trong đó một số vụ có liên quan đến khủng bố, đôi khi xảy ra tại các cơ sở quân sự ở Mỹ, quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực súng đạn.

Năm 2019, một thủy thủ Mỹ nổ súng sát hại hai người và làm bị thương một người tại Xưởng đóng tàu Hải quân Trân Châu Cảng ở Hawaii. Một học viên quân sự người Arab Saudi cùng năm bắn chết ba người tại căn cứ không quân hải quân Pensacola ở bang Florida.

Căn cứ Stewart nằm cách thành phố Savannah ở bang Georgia khoảng 50 km về phía tây nam, được xây dựng vào tháng 1/1941. Cơ sở là địa điểm huấn luyện, triển khai các đơn vị chính quy và dự bị của lục quân Mỹ, đồng thời là nơi đóng quân của Sư đoàn Bộ binh số 3. Tổng cộng có hơn 25.000 người đang làm việc tại căn cứ này và sân bay lục quân Hunter gần đó.

Chưa rõ động cơ của nghi phạm Radford. Gia đình cho biết nghi phạm gần đây đã xin chuyển công tác và phàn nàn về nạn phân biệt chủng tộc tại căn cứ. Bạn bè cho biết Radford từng thường xuyên bị bắt nạt vì tật nói lắp.

Đức Trung (Theo USA Today, People, CNN)