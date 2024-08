Lính Mỹ, Iraq phối hợp đột kích, diệt 15 thành viên IS

Lực lượng Mỹ, Iraq phối hợp tiêu diệt 15 thành viên phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng trong chiến dịch đột kích ở miền tây Iraq.

Binh sĩ Mỹ và lực lượng an ninh Iraq sáng sớm 29/8 mở chiến dịch đột kích ở miền tây Iraq, nhắm vào các chỉ huy phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo ngày 30/8.

Theo CENTCOM, lực lượng liên quân đã tiêu diệt 15 thành viên IS trang bị vũ khí, lựu đạn, đai bom. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói 5 binh sĩ nước này bị thương khi giao tranh và hai lính bị thương do ngã. Không có dân thường thương vong trong chiến dịch.

"IS vẫn là mối đe dọa với khu vực, đồng minh và quê nhà của chúng tôi. CENTCOM cùng Iraq cũng như các đối tác trong liên minh quốc tế sẽ tiếp tục truy lùng những phần tử khủng bố này", CENTCOM cho biết thêm.

Binh sĩ Mỹ trong liên quân chống IS tại căn cứ ở miền bắc Iraq hồi tháng 3/2020. Ảnh: AFP

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh Washington và Baghdad đang thảo luận về sự hiện diện của liên quân quốc tế chống IS ở Iraq. Iraq muốn lực lượng quốc tế rút quân hoàn toàn khỏi nước này, nhưng chưa nêu thời gian cụ thể.

Mỹ triển khai khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq và 900 lính ở Syria, nằm trong liên minh quốc tế chống IS. Sau khi IS bị tiêu diệt, liên minh này cho biết vai trò của họ tại Iraq là cố vấn và hỗ trợ các đối tác địa phương ngăn chặn IS trỗi dậy.

Vị trí Iraq và Syria. Đồ họa: BBC

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)