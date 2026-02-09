Lính Mỹ đổ bộ, bắt tàu dầu ở Ấn Độ Dương

Binh sĩ Mỹ đổ bộ và bắt giữ một tàu chở dầu trên Ấn Độ Dương, sau khi phương tiện này vượt qua vòng phong tỏa ở biển Caribe rồi bỏ chạy.

"Lực lượng Mỹ đã ngăn chặn trên biển, đổ bộ và khám xét tàu Aquila II mà không xảy ra sự cố, trong khu vực do Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) phụ trách", Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trên X ngày 9/2.

Theo Lầu Năm Góc, tàu Aquila II đã hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe do Tổng thống Donald Trump ban hành. Con tàu đã vượt qua vòng vây rồi bỏ chạy, khiến lực lượng Mỹ phải theo dõi và truy lùng từ Caribe đến Ấn Độ Dương.

Bộ Quốc phòng Mỹ đăng video ghi lại cảnh các binh sĩ lên trực thăng, sau đó đu dây xuống boong tàu dầu để bắt giữ.

Lực lượng Mỹ đổ bộ tàu dầu trên Ấn Độ Dương. Video: X/DeptofWar

Trang tin gCaptain cho biết Aquila II treo cờ Panama và có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ tháng 1/2025 với cáo buộc chở dầu Nga trái phép. Bộ Tài chính Mỹ xác định Aquila II do một công ty có địa chỉ ở Hong Kong vận hành, nhưng chưa rõ tàu được đăng ký tại quốc gia nào.

Theo dữ liệu trên trang thông tin hàng hải TankerTrackers.com, Aquila II rời Venezuela hôm 3/1, hoạt động dưới tên giả Cape Balder và chở một phần dầu thô.

Tàu Aquila II nhìn từ trực thăng quân đội Mỹ. Ảnh: X/DeptofWar

Aquila II là tàu chở dầu thứ 8 bị Mỹ bắt kể từ khi Tổng thống Trump tháng 12/2025 ra lệnh phong tỏa đối với các "tàu chở dầu bị trừng phạt" đến và đi từ Venezuela.

Đây là lần thứ hai quân đội Mỹ truy bắt tàu dầu ngoài vùng biển Caribe. Giới chức Mỹ đầu tháng 1 thông báo bắt tàu Marinera mang cờ Nga trên Bắc Đại Tây Dương sau nhiều tuần truy đuổi. Con tàu được cho là thuộc "đội tàu bóng đêm" chuyên vận chuyển dầu giữa những quốc gia bị phương Tây trừng phạt, nằm trong danh sách trừng phạt của Washington từ năm 2024.

Marinera tháng 12/2025 đi tới Venezuela, song không cập cảng. Dù tàu không chở hàng, tuần duyên Mỹ vẫn tìm cách lên phương tiện này để kiểm tra, song thủy thủ đoàn từ chối yêu cầu của họ. Tàu sau đó đột phá vòng vây rồi bỏ chạy trước khi bị bắt.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)