Lính Mỹ bỏ quên súng trường trong nhà vệ sinh

Một lính Vệ binh Quốc gia Mỹ đã để quên súng trường M4 trong nhà vệ sinh khách sạn ở New Orleans trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra.

Truyền thông Mỹ cho hay người lính Vệ binh Quốc gia bang Louisiana đã vào khách sạn Lafitte trên phố Bourbon ở thành phố New Orleans tối 8/2 để sử dụng nhà vệ sinh và bỏ lại khẩu súng trường M4 bên bồn rửa tay.

Một khách vào sau đã phát hiện khẩu súng và hình ảnh vũ khí để quên lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Trung tá Noel Collins, người phát ngôn của Vệ binh Quốc gia Louisiana, xác nhận sự việc. "Khẩu súng đã được trả lại. Sai sót của binh sĩ đang được xử lý nội bộ", Collins nói.

Khẩu súng trường M4 bị bỏ quên trong nhà vệ sinh khách sạn ở New Orleans, bang Louisiana. Ảnh: Military

Vệ binh Quốc gia Louisiana không công bố danh tính cũng như hình thức kỷ luật có thể áp dụng. Hiện chưa rõ khẩu súng bị bỏ quên bao lâu trước khi được phát hiện.

Theo quy định của Lục quân Mỹ, để thất lạc vũ khí là một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất đối với binh sĩ. Tùy theo hoàn cảnh, hậu quả có thể từ kỷ luật đến truy tố trước tòa án binh.

Khoảng 350 binh sĩ đã được triển khai tới thành phố từ cuối tháng 12/2025, tuần tra khu French Quarter (khu Phố Pháp) và hỗ trợ Sở Cảnh sát New Orleans trong mùa lễ hội Mardi Gras. Việc triển khai được chính quyền Tổng thống Donald Trump phê duyệt theo đề nghị của Thống đốc Jeff Landry và dự kiến kéo dài đến hết tháng 2.

Vệ binh Quốc gia làm nhiệm vụ trong mùa lễ hội Mardi Gras ở thành phố New Orleans, bang Louisiana ngày 6/2. Ảnh: AP

Kể từ khi được triển khai, binh sĩ Vệ binh mang theo súng trường xuất hiện tại các giao lộ, chốt kiểm soát trên phố Bourbon và dọc các tuyến diễu hành.

Việc tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo an ninh sau vụ tấn công ngày 1/1/2025 trên phố Bourbon. Một cựu binh Lục quân Mỹ khi đó đã lái xe tải lao vào đám đông đón giao thừa, khiến 14 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Thanh Tâm (Theo Military, Fox8)