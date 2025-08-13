Lính Mỹ bị tố lén bỏ thuốc phá thai vào đồ uống của người tình

Một phụ nữ Texas kiện John, lính thủy đánh bộ, cáo buộc anh này lén bỏ 10 viên thuốc phá thai vào đồ uống, khiến cô sảy thai ở tuần thứ 8.

Luật sư Jonathan Mitchell cho biết thân chủ của ông là Julia, phụ nữ ly thân tại Texas, ngày 11/8 đã đệ đơn kiện dịch vụ hỗ trợ thuốc phá thai Aid Access, cùng nhà sáng lập là bác sĩ Rebecca Gomperts, và một người đàn ông tên John là lính thủy đánh bộ.

Trong đơn kiện, Julia, người đã được thay đổi tên để đảm bảo quyền nhân thân, cho biết sau khi cô thông báo với John rằng mình đã mang thai, người đàn ông này đã liên tục gây áp lực buộc cô phá thai, rồi đặt mua thuốc phá thai trực tuyến từ Aid Access, dịch vụ cung cấp, vận chuyển thuốc phá thai đến tất cả 50 bang Mỹ.

Khi Julia từ chối uống thuốc, John, người cũng được đổi tên, đã đe dọa sẽ làm chứng chống lại cô trong vụ ly hôn đang diễn ra với chồng cũ.

Tháng 4/2025, John đề nghị đến nhà Julia để có một đêm "xây dựng lòng tin". Khi Julia ra ngoài để gọi chó cưng, John đã bỏ ít nhất 10 viên thuốc phá thai vào cốc chocolate nóng của cô.

Thuốc Mifepristone và misoprostol tại cơ sở phá thai cuối cùng ở Wyoming, Mỹ, hồi tháng 3. Ảnh: AFP

Không lâu sau khi uống cốc chocolate, Julia bắt đầu đau quặn và chảy máu. John nói sẽ đi đón mẹ của Julia để bà trông các con của cô, còn anh sẽ đưa cô tới phòng cấp cứu. Tuy nhiên, John đã bỏ mặc cô, không quay lại.

Julia sau đó phát hiện vỏ hộp thuốc phá thai mifepristone mà John đặt mua từ Aid Access. Julia còn tìm thấy một lọ màu cam chứa cả mifepristone và misoprostol, hai loại thuốc phá thai phổ biến ở Mỹ.

Cô vội vã tới phòng cấp cứu, nhưng cuối cùng bị sảy thai ở tuần thai thứ 8. Hiện không có xét nghiệm y tế nào có thể chứng minh nguyên nhân sảy thai là do uống thuốc phá thai.

Ngoài cáo buộc John, Aid Access và bác sĩ Gomperts vi phạm nhiều luật ở Texas, Julia còn kiện các bị đơn vi phạm Đạo luật Comstock của Mỹ, trong đó cấm gửi các vật phẩm hoặc tài liệu liên quan đến phá thai qua đường bưu điện.

Aid Access, Gomperts và Thủy quân Lục chiến Mỹ chưa lên tiếng về sự việc, trong khi John từ chối bình luận.

Đức Trung (Theo Guardian, AP)