Linh kiện hé lộ bốn màu sắc của iPhone 18 Pro

Ảnh rò rỉ linh kiện cụm camera của iPhone 18 Pro cho thấy sự thay đổi lớn về màu sắc, tâm điểm là màu đỏ đậm (Dark Cherry).

Ice Universe, tài khoản X nổi tiếng thường xuyên chia sẻ những thông tin chính xác về sản phẩm chưa ra mắt của Apple và Samsung, đăng hình ảnh bốn tấm bảo vệ cụm camera được cho là của iPhone 18 Pro.

Màu sắc thực tế được cho là của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max Ảnh: Ice Universe

Theo đó, danh sách màu của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ bao gồm đỏ rượu vang (Dark Cherry), xanh nhạt (Light Blue), xám đậm (Dark Gray) và bạc (Silver). Trong đó, màu đỏ được đánh giá là "vũ khí mới" của Apple để kích cầu doanh số, tương tự thành công của màu cam vũ trụ trên thế hệ 17 Pro hiện tại. Màu này mang sắc thái trầm và có chiều sâu, thay vì tông đỏ tươi thường thấy trên các dòng iPhone tiêu chuẩn.

Một chi tiết thú vị là sự vắng mặt của màu đen, thay vào đó là màu xám đậm. Theo Instant Digital, Apple đang nỗ lực áp dụng quy trình sản xuất mới để giảm thiểu sự khác biệt về tông màu giữa khung nhôm và mặt kính lưng, tạo nên một thiết kế đồng nhất và liền mạch hơn cho thiết bị.

Sau khi hình ảnh xuất hiện, một số người bày tỏ sự tiếc nuối khi iPhone cao cấp không còn lựa chọn màu đen, nhưng xám đậm cũng là giải pháp hợp lý, mang lại cảm giác hiện đại và không quá nổi bật.

Ảnh dựng bốn màu iPhone 18 Pro dựa trên linh kiện rò rỉ. Ảnh: PhoneArena

Dù bảng màu vẫn đang trong quá trình phát triển và có thể thay đổi trước khi sản xuất hàng loạt, sự đồng nhất giữa các nguồn tin thời gian qua cho thấy đây gần như là bộ màu chính thức của Apple dành cho iPhone 18 Pro.

Sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro và mẫu điện thoại gập iPhone Ultra dự kiến diễn ra vào tháng 9. Trong khi đó, các dòng máy phổ thông như iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 có thể sẽ phải chờ tới nửa đầu 2027 mới chính thức trình làng.

Huy Đức (theo Apple Insider, PhoneArena)