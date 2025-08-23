Trịnh Linh Giang vào hai trận chung kết PPA Tour châu Á

Hong KongChỉ trong chiều 23/8, tay vợt Trịnh Linh Giang vào chung kết ở cả nội dung đơn nam và đôi nam nữ giải pickleball Hong Kong Open.

Tâm điểm ở bán kết đơn nam Pro tại giải đấu tại Hong Kong là cuộc đấu nội bộ của Việt Nam, giữa Linh Giang và Lý Hoàng Nam. Hoàng Nam bung sức trước khi dùng nhiều sức mạnh trong những cú thuận tay và trái tay, vượt lên từ sớm.

Bị dẫn 3-8 ở set đầu, Linh Giang vẫn bình tĩnh, thi đấu thoải mái và thường nở nụ cười sau mỗi pha bóng. Anh chứng tỏ đẳng cấp của tay vợt số một PPA Tour châu Á, với những pha trái tay chéo sân sở trường cũng như những pha thả bóng vào cạnh bếp. Linh Giang bứt lên ở nửa sau set, để thắng ngược 11-8.

Ở set hai, Hoàng Nam lại dẫn 6-3, rồi 8-6, nhưng Linh Giang một lần nữa bản lĩnh hơn ở cuối set, khi thắng lại 11-8. Ở chung kết, tay vợt 28 tuổi sẽ Jack Wong - người từng thua anh ở bán kết giải Malaysia Mở rộng tháng trước.

Linh Giang trong trận bán kết với Hoàng Nam tại chặng Hong Kong của PPA Tour Asia hôm 23/8. Ảnh: PPA

Ở trận bán kết còn lại hôm 23/8, Jack Wong thắng dễ Trương Vinh Hiển 11-2, 11-2. Tay vợt chủ nhà được đánh giá là đối thủ khó khăn bậc nhất của Linh Giang tại châu Á lúc này, với lối chơi tương đồng, sở hữu nhiều tình huống trả bóng chéo có độ khó cao.

Không chỉ vào chung kết đơn nam, Linh Giang còn đi đến trận đấu cuối ở nội dung đôi nam nữ Pro với Connie Lee. Anh là đại diện Việt Nam đầu tiên lọt vào chung kết hai nội dung ở cấp độ Pro của hệ thống PPA Tour châu Á.

Linh Giang đang dẫn đầu bảng PPA Tour châu Á, sau khi vô địch chặng Malaysia. Hành trình vào chung kết của anh tại Hong Kong bao gồm trận thắng dễ đồng đội Lê Xuân Đức 11-5, 11-4 ở vòng 1/8, thắng tay vợt Nhật Bản Nasa Hakateyama 4-11,11-0, 11-9 ở tứ kết và thắng bạn thân là Hoàng Nam ở bán kết.

Linh Giang 28 tuổi, người Hà Nội, từng là ngôi sao tennis hàng đầu Việt Nam, có nhiều đóng góp cho đội tuyển ở David Cup và các giải khu vực. Tuy nhiên, khi phong trào pickleball phát triển, anh chuyển sang chơi môn này và thường cùng Lý Hoàng Nam đánh ở các giải đấu lớn Việt Nam và khu vực, thế giới.

Hong Kong là điểm đến thứ hai của PPA Tour châu Á sau Malaysia, kể từ khi ra mắt. Giải diễn ra từ ngày 21/8 đến 24/8, với tổng tiền thưởng 50.000 USD (tương được 1,25 tỷ đồng). Phần thưởng cho nhà vô địch đơn là 1.800 USD, còn đôi là 3.000 USD. Điểm thưởng cho nhà vô địch là 1.000 cộng vào bảng PPA Tour châu Á.

Nội dung đơn nam quy tụ 28 VĐV. Ngoài Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Việt Nam còn có Tống Nhật Minh, Lê Xuân Đức, Adrew Pham. Ở đơn nữ, Sophia Phuong Anh Tran, Sophia Nhi Huỳnh đều dừng bước tại vòng loại.

Vy Anh