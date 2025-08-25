Linh Giang thua liền hai trận chung kết PPA Tour châu Á

Hong KongDẫn 9-6 rồi thua ngược 9-11 ở set quyết định, Trịnh Linh Giang thua Jack Wong 9-11, 11-4, 9-11 ở chung kết đơn nam giải Hong Kong Open.

Cuộc đấu giữa hạt giống số một Jack Wong và tay vợt pickleball số một châu Á Linh Giang diễn ra tại trung tâm Kai Tak Arena, sân nhà của Wong. Linh Giang nhập cuộc tốt hơn khi dẫn 3-0, rồi 7-3, trước khi thua ngược 9-11 trong set đầu. Tay vợt Việt Nam sửa sai trong set hai, khi dẫn 6-0, rồi thắng 11-4.

Linh Giang đánh trái tay ở chung kết PPA Tour châu Á chặng Hong Kong, tại nhà thi đấu Kai Tak hôm 24/8. Ảnh: PPA

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Jack Wong khởi đầu tốt trong set quyết định, dẫn 6-0. Trong tình thế khó khăn, Linh Giang đổi chiến thuật, cài ngắn vào bếp buộc Wong di chuyển nhiều. Tay vợt 28 tuổi nhờ đó dẫn ngược 9-6, khiến Wong phải dùng hội ý y tế.

Khi trở lại, Linh Giang mất phong độ, liên tục đánh lỗi và bị dẫn ngược 9-10. Ở điểm quyết định, tay vợt Việt Nam dồn bóng về thuận tay của Wong, để đối thủ dứt điểm nhanh trên lưới. Thua 9-11, Linh Giang ôm đầu thất vọng, còn Wong mừng chiến thắng giải tỏa trước khán giả Hong Kong.

Wong "phục thù" thành công Linh Giang, sau khi từng thua ở bán kết Malaysia Open tháng trước. Tay vợt Hong Kong nhận 1.800 USD tiền thưởng và 1000 điểm thưởng trên bảng PPA Tour châu Á.

Tinh thần đi xuống sau khi thua ngược ở chung kết đơn nam Pro, Linh Giang sau đó thất bại ở chung kết đôi nam nữ Pro, khi cùng Connie Lee thua Aiko Yoshitomi và Robert Stirling 1-11, 7-11. Là đại diện Việt Nam đầu tiên lọt vào chung kết hai nội dung ở cấp độ Pro của hệ thống PPA Tour châu Á, nhưng Linh Giang không thể vô địch nội dung nào.

Linh Giang (thứ hai từ trái sang) và Wong (giữa) nhận giải ở PPA Tour châu Á chặng Hong Kong, tại nhà thi đấu Kai Tak hôm 24/8. Ảnh: PPA

Linh Giang 28 tuổi, người Hà Nội, từng là ngôi sao tennis hàng đầu Việt Nam, có nhiều đóng góp cho đội tuyển ở Davis Cup và các giải khu vực. Tuy nhiên, khi phong trào pickleball phát triển, anh chuyển sang chơi môn này và thường cùng Lý Hoàng Nam đánh ở các giải đấu lớn Việt Nam và khu vực, thế giới.

Vy Anh