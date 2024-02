Linh dương mẹ chiến đấu với báo hoa mai đoạt lại con

Nam PhiTrải qua nhiều lần giằng co và tấn công, linh dương đầu bò mẹ hai lần ngăn cản báo hoa mai bắt con non.

Linh dương mẹ chiến đấu với báo hoa mai để đoạt lại con Trận chiến bảo vệ con của linh dương đầu bò mẹ. Ảnh: Latest Sightings

Trên đường đến khu nhà nghỉ Satara Rest Camp trong vườn quốc gia Kruger, Nam Phi, Muhammed Gardee và gia đình bắt gặp một con linh dương đầu bò non đơn độc. Mẹ nó ở cách đó không xa, nhưng một con báo hoa mai cái trẻ tuổi bất thình lình xuất hiện và lao thẳng tới chỗ nó, theo Latest Sightings.

Do chưa có khả năng tự vệ, linh dương non không thể phản đòn. Báo hoa mai dễ dàng ngoạm cổ nó. Nhưng chỉ vài giây sau, linh dương đầu bò mẹ phát hiện kẻ thù. Nó lập tức chạy tới theo tiếng kêu của con non. Dù không lớn hơn nhiều so với báo hoa mai, con linh dương cái tỏ ra không sợ hãi và tấn công. Báo hoa mai nhả linh dương con và bỏ chạy nhưng không đi quá xa bởi nó biết vết thương sẽ khiến con non không thể di chuyển.

Trong lúc đó, linh dương đầu bò mẹ cuống quýt tìm cách đỡ con non dậy. Nó liên tục nâng và đẩy con non bằng cặp sừng, cố gắng hết sức để giúp linh dương nhỏ đứng vững. Thậm chí, có lúc linh dương mẹ đẩy mạnh đến mức khiến con non văng xa vài mét, làm vết thương càng trầm trọng. Dù vậy, linh dương con vẫn không thể đứng dậy và không ngừng kêu thất thanh.

Ngay khi linh dương mẹ tách khỏi con non, báo hoa mai quay lại. Con báo tiến đến chỗ linh dương non và dừng chân. Thay vì ngoạm lấy con mồi, nó nhìn quanh quẩn để chắc chắn con mẹ sẽ không quay lại. Giữa lúc nó tìm cách bắt con non, linh dương mẹ lại chạy vụt tới và đuổi báo hoa mai lên cây trước khi bỏ đi. Lần này, báo hoa mai nhận ra nếu muốn săn mồi thành công, nó phải hành động cực nhanh. Vì vậy, con báo cái nhanh chóng nhảy khỏi cái cây, ngoạm linh dương non bị thương và chạy về phía lòng sông.

Linh dương đầu bò có tên khoa học Connochaetes, là loài động vật phổ biến ở châu Phi. Chúng là loài ăn cỏ, phần lớn phân bố ở Kenya, Namibia và các nước khác. Linh dương đầu bò thường sinh sống theo đàn lớn, thậm chí còn ghép với đàn ngựa vằn để tạo ra quần thể mạnh, giúp giảm nguy cơ bị săn bắt bởi động vật ăn thịt.

Vào mùa sinh sản, linh dương mẹ chỉ đẻ một con duy nhất trong năm. Cả đàn thường mang thai trong khoảng thời gian gần nhau và đẻ gần như cùng lúc. Tuy nhiên, theo thống kê của các nhà động vật học, tỷ lệ sống sót từ lúc sinh đến khi trưởng thành của linh dương đầu bò rất thấp. Ước tính chỉ 1 trong 6 con linh dương đầu bò sống qua năm đầu tiên trong đời bởi linh dương đầu bò là nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài như sư tử, báo, linh cẩu, cá sấu... Trong số đó, báo hoa mai là kẻ thù đáng sợ nhất với linh dương đầu bò bởi sức khỏe, độ khéo léo và khả năng tác chiến độc lập.

An Khang (Theo Latest Sightings)