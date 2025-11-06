Lính đánh thuê Nam Phi ở Donbass cầu cứu chính phủ

17 người đàn ông Nam Phi tham gia lực lượng đánh thuê cầu cứu chính phủ vì mắc kẹt ở Donbass, nhưng không rõ đang chiến đấu cho Nga hay Ukraine.

"Chính phủ Nam Phi đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ 17 nam công dân trong độ tuổi 20-39, đề nghị hỗ trợ đưa họ hồi hương", Văn phòng Tổng thống Nam Phi ngày 6/11 thông báo, thêm rằng những người này đang mắc kẹt tại vùng Donbass, nơi đang xảy ra giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine.

Cơ quan này cho hay những người đàn ông trên "bị dụ dỗ gia nhập lực lượng đánh thuê bằng các hợp đồng béo bở", nhưng không nêu rõ họ đang tham chiến cho bên nào.

Tân binh Ukraine học sử dụng súng phóng lựu RPG-7 ngày 5/11. Ảnh: AFP

Theo luật pháp Nam Phi, công dân nước này không được phép hỗ trợ quân sự cho nước ngoài hoặc tham gia lực lượng vũ trang nước ngoài nếu chưa được chính phủ cho phép.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã ra lệnh điều tra hoàn cảnh dẫn đến việc 17 công dân bị tuyển mộ làm lính đánh thuê, đồng thời phối hợp với các bên liên quan qua kênh ngoại giao để đưa công dân về nước.

Donbass, gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk, là chiến trường khốc liệt nhất hiện nay giữa Nga và Ukraine. Quân đội Nga hiện đã kiểm soát hơn 99% lãnh thổ tỉnh Lugansk, 60% diện tích Donetsk. Lực lượng Nga đang gia tăng đà tiến công để đánh chiếm các pháo đài chiến lược của Ukraine tại Donetsk, nhằm chiếm hoàn toàn tỉnh này.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV

Hồng Hạnh (Theo Reuters/SANews)