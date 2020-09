Nhóm lính cứu hỏa ở bang Oregon nằm bệt trên con phố đầy khói bụi, cùng nhau ca hát sau một ngày dài kiệt sức đương đầu với cháy rừng.

Đội trưởng Theodore Hiner cho biết các thành viên trong đội cứu hỏa Grizzly của anh, đến từ thành phố The Dalles, hạt Wasco, bang Oregon, đã kết thúc ngày dài mệt mỏi hôm 14/9 sau 14 tiếng liên tiếp chiến đấu với cháy rừng.

Hiner nói thêm dù cả đội đã thấm mệt, những người lính cứu hỏa vẫn lạc quan "chế" lời bài hát "Đưa tôi đi xem bóng chày" thành những câu từ dành cho chữa cháy.

"Đưa tôi tới đám cháy. Đưa tôi ra tiền tuyến. Đem tới cho tôi những người thợ cưa và cuốc. Tôi chẳng quan tâm liệu mình có trở về nhà được hay không", nhóm lính cứu hỏa cùng nhau hát vang.

Cuốc được lính cứu hỏa dùng để đào rãnh và dọn dẹp khu vực sau khi dập lửa, trong khi thợ cưa là những người được đào tạo để chặt bớt cây cối trong các vụ cháy rừng.

Lính cứu hỏa Mỹ ca hát sau 14 tiếng chiến đấu với cháy rừng Nhóm lính cứu hỏa cùng nhau ca hát sau khi chiến đấu với cháy rừng ở bang Oregon, Mỹ, hôm 14/9. Video: Facebook/ ABC7.

Hiner cho biết đội của anh gồm 20 người đã chiến đấu với cháy rừng ở Detroit, hạt Marion, bang Oregon trong 10 ngày. Trong khi nhóm lính cứu hỏa đương đầu những đám cháy dữ dội, gia đình của họ ở nhà cũng phải đi sơ tán.

"Đúng vậy, ngôi nhà của chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Rất may, chúng tôi đã xử lý ổn", Hiner nói, thêm rằng vợ, con cùng chó cưng của anh đã sơ tán được 4 ngày nay và may mắn là mọi người đều vẫn bình an.

Thống đốc bang Oregon Kate Brown cho biết thông thường các đám cháy chỉ thiêu rụi khoảng hơn 200.000 hecta rừng, song vào năm nay, chỉ trong một tuần, cháy rừng đã gây thiệt hại ở khu vực rộng lớn gấp đôi.

Các đám cháy rừng vẫn đang lan rộng ở nhiều bang Bờ Tây Mỹ. Thống đốc Brown hôm 8/9 phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang, sau khi Cơ quan Thời tiết Quốc gia phát cảnh báo về nguy cơ cháy rừng cực cao ở tây bắc và tây nam bang này. Giới chức Oregon cho hay khoảng nửa triệu người đã phải sơ tán khi các trận cháy rừng hoành hành chưa từng có.

Ngọc Ánh (Theo CNN)