Lính cứu hỏa Hàn Quốc cứu người khi tập huấn ở Czech

Nhóm lính cứu hỏa được khen ngợi khi bình tĩnh sơ cứu người phụ nữ bị thương và kiểm soát giao thông trong lúc đang tập huấn ở Czech.

Cơ quan cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc ngày 4/9 cho hay 22 lính cứu hỏa được bình chọn là nhân viên cứu hộ tiêu biểu năm 2025 đã tham gia chương trình tập huấn ở Czech và Slovakia từ 25/8 đến 2/9.

Trong ngày tập huấn thứ tư hôm 28/8, họ chứng kiến một phụ nữ trung niên ở Brno, Cộng hòa Czech, ngã xuống đường vì xe lăn điện mắc kẹt. Bà bị gãy khuỷu tay phải, hai lòng bàn tay trầy xước và nằm bất động trên đường.

Nhóm lính cứu hỏa Hàn Quốc sơ cứu cho người phụ nữ bị thương ở Brno, Cộng hòa Czech, ngày 28/8. Ảnh: Cơ quan cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc

Lính cứu hỏa Hàn Quốc lập tức chạy đến, kiểm soát giao thông để phòng ngừa tai nạn, dùng thuốc và dụng cụ băng bó để sơ cứu, cầm máu cho người bị thương.

Họ đề nghị gọi xe cứu thương đưa người phụ nữ đi cấp cứu, nhưng bà yêu cầu liên lạc với con gái và khen ngợi "công tác sơ cứu đã rất tốt". Sau khi bàn giao người bị thương cho con gái, lính cứu hỏa Hàn Quốc trở về nơi tập trung.

"Họ phản ứng rất nhanh nhạy, cực kỳ trật tự", các nhân chứng tại hiện trường đánh giá.

Vài ngày sau, người phụ nữ gửi email thông báo tình trạng sức khỏe và gửi ảnh chụp thư cảm ơn bằng tiếng Hàn Quốc với nội dung "Suốt đời này, tôi sẽ không quên ân huệ mà mình đã nhận. Tôi cảm thấy mình được ban tặng một món quà không thể nào quên".

Các thành viên nhóm lính cứu hỏa Hàn Quốc đã rất xúc động khi nhận được lời cảm ơn. Kim Jae-woon, Cục trưởng Cục cứu hộ thuộc Cơ quan cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc, đã khen ngợi phản ứng của họ.

"Ngay cả trong môi trường huấn luyện xa lạ ở nước ngoài, những người lính cứu hỏa ấy đã hành động theo bản năng, ngay lập tức cứu người gặp nạn", ông Kim nói. "Sự việc này một lần nữa chứng minh tính chuyên nghiệp, tận tâm và nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho người dân là không phân biệt địa điểm hay biên giới".

Người phụ nữ Czech gửi ảnh kèm lời cảm ơn viết bằng tiếng Hàn Quốc. Ảnh: Cơ quan cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc

Hồng Hạnh (Theo Koreajoongangdaily)