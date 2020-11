Linh cẩu tấn công người đàn ông đang ngủ

ZimbabweNgười đàn ông lớn tuổi bị cả đàn linh cẩu xúm vào kéo khỏi giường và tấn công tới chết khi đang ngủ trong lều.

Linh cẩu. Ảnh: Wikimedia.

Theo các nhà chức trách, nạn nhân là cụ ông 87 tuổi Tendai Maseka bị kéo lê khoảng 305 m từ căn lều bằng gỗ. Tai nạn xảy ra vào tối ngày 16/11 ở vùng hẻo lánh Chirumanzu thuộc miền trung Zimbabwe. Khi dân làng tìm thấy Maseka, cơ thể ông đã không còn nguyên vẹn. Các cán bộ lâm nghiệp đang tìm kiếm đàn linh cẩu để tiêu diệt chúng, theo Tinashe Farawo, phát ngôn viên của Cơ quan Công viên và Quản lý động vật hoang dã Zimbabwe.

"Người đàn ông lớn tuổi bị đàn linh cẩu tấn công khi đang ở một mình. Tai nạn xảy ra khi người đàn ông đang ngủ trong lều. Những vết kéo lê và dấu chân linh cẩu vẫn có thể nhìn thấy rõ", Farawo cho biết. Nhà chức trách cho rằn chính đàn linh cẩu này chịu trách nhiệm gây ra hàng loạt vụ tấn công gần đây với gia súc và dê trong khu vực.

Maseka được chôn cất hôm 19/11. Chính quyền khu vực khuyến cáo người dân cần thận trọng, tránh di chuyển vào ban đêm, đóng tất cả cửa ra vào và cửa sổ cho đến khi đàn linh cẩu bị bắt. "Chúng tôi đang tìm cách lần theo dấu vết những con linh cẩu. Nếu có đủ nguồn lực, chúng tôi sẽ chuyển chúng từ khu dân cư tới nơi vắng người", Farawo nói.

Các vụ tấn công do động vật gây ra không hiếm gặp vào mùa hè. Sự việc như vậy thường xảy ra vào thời điểm này trong năm do vào những tháng khô hạn, thức ăn và nước uống trở nên khan hiếm, buộc động vật phải di chuyển quãng đường xa và đột nhập khu dân cư nhằm kiếm ăn. Farawo suy đoán ít nhất 6 con linh cẩu gây ra cái chết của Maseka. Đây là ca tử vong thứ 60 trong năm nay do xung đột với động vật hoang dã. Theo Farawo, một nửa trong số đó liên quan tới voi và 3 trường hợp do sư tử gây ra.

Linh cẩu được coi là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn, có thể giết chết các loài vật to lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng. Tuy nhiên, linh cẩu hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu theo sau các động vật săn mồi khác như sư tử, báo... và cướp lấy thức ăn của chúng. Do cơ thể linh cẩu không hoàn hảo cho việc đi săn nên chúng rất khó có thể tự khống chế hay giết hại con mồi, buộc phải dựa vào các loài khác để bổ sung thức ăn. Linh cẩu cũng biết theo dõi và lợi dụng động vật ăn xác chết như kền kền để xác định vị trí của những cuộc đi săn thành công.

An Khang (Theo CNN)