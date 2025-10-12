Lính bắn tỉa Anh hạ tàu chở 1,5 tấn ma túy bằng một phát đạn

Lính bắn tỉa của Thủy quân lục chiến Hoàng gia bắn phát đạn duy nhất siêu chuẩn xác, trúng động cơ để vô hiệu hóa chiếc tàu chở 1,5 tấn ma túy đang chạy với vận tốc 75 km/h.

Số tang vật được xác định có giá trị hơn 35 triệu bảng (hơn 1.200 tỷ đồng), Telegraph đưa tin ngày 12/10.

Chiến dịch bắt đầu khi tàu chiến HMS Lancaster Type 23 của Hải quân Hoàng gia Anh triển khai máy bay trực thăng trong chuyến tuần tra ở vịnh Oman rạng sáng nay.

Thủy thủ đoàn nhanh chóng phát hiện ba tàu khả nghi di chuyển với tốc độ cao, bí mật theo dõi và truyền thông tin về cho tàu chiến.

Chiếc tàu chở ma túy bị lính bắn tỉa của Hải quân Hoàng gia Anh hạ bằng một phát đạn, dù đang chạy 75 km/h. Ảnh: MoD

Khinh hạm sau đó phóng máy bay không người lái mini để tiếp tục theo dõi các tàu khả nghi mà không bị phát hiện, truyền hình ảnh trực tiếp về phòng điều hành của lực lượng hải quân.

Trong khi đó, máy bay hải quân quay lại tiếp nhiên liệu và đưa Đội bắn tỉa hàng hải (MST) – lực lượng chuyên về hoạt động đổ bộ của Thủy quân lục chiến – lên tàu để triển khai chặn bắt.

Khi trực thăng xuất hiện, những người trên tàu chở ma túy lập tức tăng tốc lên khoảng 75 km/h và ném các gói hàng xuống biển nhằm giảm trọng lượng. Sau cuộc rượt đuổi căng thẳng, hai tàu dừng lại, trong khi chiếc còn lại tiếp tục bỏ trốn.

Thủy quân lục chiến sau đó nhắm bắn vào động cơ gắn ngoài của tàu và vô hiệu hóa chỉ bằng một phát đạn, được đánh giá là "siêu thiện xạ" trong bối cảnh mục tiêu di chuyển nhanh và ở khoảng cách xa. Không ai bị thương.

Các gói ma túy bị ném xuống nước được thu hồi, xác định là ma túy tổng hợp và cần sa.

Chỉ huy khinh hạm điều hành chiến dịch cho biết ông "vô cùng tự hào" về tính chuyên nghiệp, sự kiên nhẫn và kỹ năng của toàn đội trong cuộc truy đuổi kéo dài.

"Trong chiến dịch này, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng dưới sự chỉ huy của phòng điều hành tàu. Kết quả là một cuộc triệt phá thành công, loại bỏ lượng lớn ma túy và ngăn chặn những hoạt động tội phạm phức tạp khác", ông nói.

Khinh hạm HMS Lancaster được Nữ hoàng Elizabeth II hạ thủy năm 1990, dài 133 m, sức chứa hơn 200 người, trang bị hệ thống tên lửa, ngư lôi và máy bay trực thăng hiện đại. Con tàu được Hải quân Hoàng gia Anh sử dụng chuyên biệt cho các nhiệm vụ tuần tra và chống buôn lậu ma túy trên các vùng biển quốc tế.

Gắn liền với nhiều chiến công trong lịch sử, HMS Lancaster đang để lại nhiều tiếc nuối khi vòng đời của nó sắp khép lại. Con tàu sẽ trở về căn cứ và ngừng hoạt động vào cuối năm nay.

Do hiện chưa có tàu chiến nào đủ khả năng thay thế, sự hiện diện đáng kể của Hải quân Hoàng gia Anh tại khu vực biển quốc tế dự kiến sẽ chấm dứt sau 35 năm.

Hải Thư