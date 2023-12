Lĩnh án tử hình vì nhận lời bạn đi buôn ma túy

Quảng NamHuỳnh Khánh Trình, 33 tuổi, phải nhận án tử hình do tham gia mua bán 2 kg heroin và ma túy tổng hợp với bạn, để lấy tiền công 10 triệu đồng.

Ngày 27/12, Trình, bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Huỳnh Khánh Trình tại phiên tòa sơ thẩm, ngày 27/12. Ảnh: Đắc Thành

Theo cáo trạng, đầu tháng 4, Trình được bạn là Nguyễn Văn Ninh, 36 tuổi, ở gần nhà, rủ ra huyện Tương Dương mua ma túy về bán kiếm lời. Ninh hứa khi xong việc sẽ trả công Trình 10 triệu đồng.

Cả hai bắt xe khách đến huyện Tương Dương mua một xe máy, chở nhau vào rừng gặp người đàn ông tên Ba mua 5 bánh heroin và được tặng 72 viên ma túy tổng hợp, tổng giao dịch là một tỷ đồng.

Trên đường đi xe khách về quê, Ninh giao cho Trình giữ số ma túy. Khi xe đến Trạm thu phí Chu Lai, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cả hai bị bắt.

Quá trình điều tra, Ninh thường xuyên la hét, không kiểm soát được hành vi nên cảnh sát đưa đến Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam khám. Kết quả chẩn đoán Ninh bị rối loạn tâm thần và hành vi, do sử dụng ma túy quá nhiều. Công an tỉnh Quảng Nam tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Ninh, đưa người này đi chữa bệnh bắt buộc, xử lý sau.

