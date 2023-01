Lĩnh án chung thân vì làm gián điệp cho Nga

Cựu sĩ quan tình báo Thụy Điển Peyman Kia bị kết án tù chung thân vì cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Nga trong 10 năm.

Peyman Kia, 42 tuổi, phục vụ trong cơ quan an ninh và phản gián Thụy Điển (SAPO), cũng như trong các cơ quan tình báo của lực lượng vũ trang gồm cơ quan tình báo nước ngoài và KSI, đơn vị tuyệt mật chuyên đối phó các gián điệp Thụy Điển ở nước ngoài.

Kia bị tòa án ở Stockholm kết tội gián điệp và xử lý trái phép các tài liệu mật hôm 19/1. Thẩm phán Mans Wigen cho biết Kia đã lạm dụng sự tin tưởng dành cho mình để hỗ trợ Nga, quốc gia được xem là "mối đe dọa lớn nhất đối với Thụy Điển".

Cựu sĩ quan tình báo Thụy Điển Peyman Kia. Ảnh: CGTN.

Payam, 35 tuổi, em trai của Peyman, bị kết án 9 năm 10 tháng tù vì cáo buộc phối hợp cùng anh trai và nắm đầu mối liên lạc với Tổng cục Tình báo Quân đội Nga (GRU), chuyển 45 trong số 90 tài liệu mà Peyman thu thập được cho họ.

Tòa án Stockholm nói hai người đã phối hợp để hỗ trợ, thu thập và chia sẻ thông tin cho Nga và GRU, đe dọa an ninh Thụy Điển. Nhiều bằng chứng và phán quyết đầy đủ của tòa không được công khai vì lý do an ninh.

Peyman và Payman, sinh ra ở Iran, được cho là đến Thụy Điển năm 1997, nhập quốc tịch và từng điều hành công ty xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông. Họ bị bắt năm 2021 sau khi SAPO nghi ngờ có gián điệp và cáo buộc hai người làm việc cho Nga từ năm 2011.

Hai anh em Peyman và Payman bác bỏ các mọi buộc và dự kiến kháng cáo. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

