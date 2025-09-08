Vụ án đầu độc nhà chồng bằng nấm mũ tử thần gây rúng động Australia

AustraliaErin Patterson bị tuyên án tù chung thân sau khi cho nấm cực độc vào bữa trưa mời cả nhà chồng đến ăn, khiến ba người mất mạng.

Ngày 8/9, Erin Patterson, 50 tuổi, nhận án tù chung thân vì tội giết ba người bằng nấm độc, sau phiên tòa kéo dài 10 tuần gây rúng động Australia. Bà ta sẽ đủ điều kiện được xét ân xá sau 33 năm thụ án.

Erin đầu độc bố mẹ, dì và dượng của chồng qua bữa trưa tại nhà riêng vào năm 2023. Ba trong bốn vị khách, gồm bố mẹ chồng là Don và Gail Patterson, em gái Gail là Heather Wilkinson, đã qua đời tại bệnh viện sau khi ăn món thịt bò Wellington chứa nấm mũ tử thần.

Erin còn bị kết tội mưu sát Ian Wilkinson, chồng Heather. Nạn nhân này may mắn sống sót nhưng bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng.

Erin cũng mời Simon Patterson, người chồng đang ly thân, đến dùng bữa nhưng anh từ chối.

Công tố viên không đưa ra động cơ giết người, nhưng nêu bật mối quan hệ căng thẳng giữa Erin và chồng, cùng sự thất vọng của bị cáo với bố mẹ chồng trong quá khứ.

Erin Patterson bị tuyên án tù chung thân hôm 4/9. Ảnh: New Daily

"Các nạn nhân của đều là gia đình nhà chồng. Họ đều đối xử tốt với bà ta và các con trong nhiều năm, như đã thừa nhận trong lời khai", thẩm phán Christopher Beale nói và khẳng định Erin không chỉ hủy hoại hai gia đình mà còn gây ra nỗi đau không kể xiết cho chính những đứa con của mình.

Thẩm phán cho biết kế hoạch giết người có chủ đích và sự thiếu ăn năn của bị cáo xứng đáng với bản án dài.

Bên công tố và bên bào chữa đều đồng ý rằng án chung thân là hình phạt thích đáng với bị cáo về ba tội giết người và một tội danh mưu sát. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa yêu cầu Erin được ân xá sau 30 năm thụ án. Các công tố viên lập luận rằng bị cáo không xứng đáng được khoan hồng.

Erin luôn khẳng định vô tội trong suốt phiên tòa và nói rằng vụ đầu độc là do tai nạn. Bà ta sẽ có 28 ngày để nộp đơn kháng cáo.

Vụ đầu độc gia đình chồng bằng nấm mũ tử thần thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng Australia và thế giới. Giới truyền thông và cả đoàn làm phim truyền hình từ khắp nơi đổ về thị trấn Morwell khi phiên tòa bắt đầu vào tháng 4, với hàng triệu người dân Australia theo dõi phiên tòa trực tiếp thông qua chương trình podcast.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Tòa án Tối cao cho phép một máy quay truyền hình vào tòa án hôm 8/9 để phát trực tiếp bài phát biểu tuyên án của thẩm phán Beale do sự quan tâm lớn của công chúng.

Phiên tòa này đã truyền cảm hứng cho nhiều cuốn sách, phim tài liệu và loạt phim truyền hình Toxic sắp phát sóng.

Tuệ Anh (theo CBS, Reuters)