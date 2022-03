Lĩnh 6 năm tù vì tham gia tổ chức khủng bố

An GiangBà Lê Thị Kim Phi, 63 tuổi, bị tuyên phạt 6 năm tù vì tham gia tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân, hoạt động chống phá Nhà nước.

Ngày 16/3, bà Phi bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạm tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 2 Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Tại toà, bị cáo thừa nhận hành vi.

Bị cáo Lê Thị Kim Phi tại toà ngày 16/3. Ảnh: An Bình

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, bà Phi dùng tài khoản Facebook Phi Kim kết bạn với một số thành viên của tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân, 70 tuổi, cầm đầu. Bà này thường xuyên chia sẻ các bài viết, video, hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước.

Cuối năm đó bị cáo xin gia nhập tổ chức, tham gia họp trực tuyến, đào tạo và huấn luyện phương thức hoạt động. Ngoài ra, bà này còn đăng ký tham gia "Trưng cầu dân ý" bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa.

Kết quả giám định hơn 400 trang tài liệu, video thu giữ từ Facebook của bà Phi, nhà chức trách xác định có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ngày 15/7/2021, bà Phi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tổ chức "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân thành lập tại Mỹ năm 1991, tự phong là thủ tướng. Cuối năm 2013, ông này cùng những người trong tổ chức thành lập trang web, blog... để lôi kéo, phát triển lực lượng tại Việt Nam và cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia khác.

Theo Bộ Công an, tổ chức này thường xuyên tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Việt Nam; kích động khủng bố, rải truyền đơn kích động biểu tình, phá hoại. Những người cầm đầu đã chỉ đạo vụ ném bom xăng, gây cháy 320 chiếc xe tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 8/4/2017.

Tổ chức này cũng tham gia đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất ngày 22/4/2017 và 15 người đã bị xét xử.

Cũng năm này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, truy nã Ðào Minh Quân về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

An Phú