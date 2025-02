Lĩnh 24 năm tù vì tra tấn lập trình viên 'man rợ', ép làm game đánh bạc online

Hà NộiHoàng Thanh Sơn và đồng phạm bắt nhốt, tra tấn "man rợ" lập trình viên người nước ngoài để, ép viết game đánh bạc online theo yêu cầu.

Ngày 24/2, Sơn, 48 tuổi, trú quận Hoàng Mai, bị TAND Hà Nội tuyên 14 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và 10 năm về tội Bắt giữ người trái pháp luật, với tình tiết phạm tội tính chất côn đồ và dùng hung khí nguy hiểm. Tổng hợp hình phạt với Sơn 24 năm tù.

Cáo trạng xác định, anh Fang Lijing 46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, làm nghề viết phần mềm trò chơi online. Cuối năm 2019, anh nhập cảnh Việt Nam tìm đối tác phát triển thị trường. Anh Fang thỏa thuận sẽ lập trình thuê các trò chơi online cho Sơn với tiền công là 20% lợi nhuận.

Cuối năm 2021, Sơn yêu cầu lập trình trò chơi đánh bạc online nhưng anh Fang không làm được. Ngày 13/3, anh Fang bị Sơn cùng hai đồng phạm Vương Văn Kiệm, 32 tuổi và Phạm Văn Huấn, 33 tuổi, cùng trú tỉnh Hải Dương, ép lên ôtô đưa đến nhốt căn hộ thuê sẵn ở khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai.

VKS cáo buộc Huấn và Kiệm liên tục hành hạ, tra tấn anh Fang bằng các hình thức "man rợ như thời trung cổ, vô nhân đạo", như dí dùi cui điện, bẻ 14 chiếc răng... mục đích ép lập trình phần mềm đánh bạc.

Kiệm sau đó thuê thêm Lý Văn Hoàng, 32 tuổi, phục vụ sinh hoạt, nấu ăn và hỗ trợ tra tấn. Quá trình gây án, các bị cáo bật nhạc âm lượng to để tránh người xung quanh nghi ngờ do anh Fang hét to.

Sau tròn 4 tháng phạm tội, ngày 14/7, hành vi của nhóm này bị phát hiện. Anh Fang tổn hại 88% sức khỏe.

Sau khi vụ việc bị phát hiện Hoàng Thanh Sơn bỏ trốn. Ngày 4/10/2024, Sơn đến Công an Hà Nội đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận có vai trò khởi xướng, chỉ đạo các đồng phạm trong vụ án.

Trước đó, các đồng phạm của Sơn gồm Kiệm, Huấn, Hoàng bị TAND Hà Nội phạt 12-24 năm tù với cùng hai tội danh trên.

Từ trái qua: bị cáo Kiệm, Huấn và Hoàng tại phiên tòa tháng 8/2023. Ảnh:Danh Lam

Huấn, Hoàng thừa nhận hành vi, khai không quen biết anh Fang, được Sơn và Kiệm trả tiền nên làm. Hoàng khai là tài xế taxi thất nghiệp, khi được Kiệm rủ đã nhận lời dù chưa biết việc gì. Khi tới căn hộ, Hoàng khai thấy một người nước ngoài bị nhốt trong phòng.

Kiệm khai được người Trung Quốc tên là A Tiêu thuê làm việc này. Kiệm quen Tiêu ở cửa khẩu Móng Cái và được nhờ trông coi anh Fang do "có việc gì đó".

"Tiêu nói không làm được việc thì đánh, không biết là việc gì. Khi nào Tiêu bảo đánh thì mới đánh", bị cáo khai. Các lần Tiêu tra tấn anh Fang đều có sự trợ giúp của hai đồng phạm.

Công bố nhiều bức ảnh khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu và yêu cầu các bị cáo nhìn lại hậu quả từ hành động của mình, chủ tọa nói: "Con người với nhau mà phải làm vậy à?".

Kiệm đáp: "Định không làm rồi mà A Tiêu lại chuyển tiền tiếp nên lại làm".

Tại tòa hôm nay, Sơn cũng khai là người rủ Sơn tham gia cùng Kiệm và người tên A Tiêu (người Trung Quốc, chưa xác định được nhân thân) thuê anh Fang.

Bị hại được gia đình Hoàng bồi thường 30 triệu đồng, không có yêu cầu thêm về dân sự.

HĐXX đánh giá các bị cáo phạm tội với tính chất "côn đồ man rợ, tàn bạo, mất nhân tính và không thể chấp nhận". Kiệm từng hai lần bị xử phạt hành chính vì đánh bạc và cố ý làm hư hỏng tài sản. Huấn có 5 tiền án do trộm cắp tài sản và mua bán người, hai lần bị phạt hành chính vì đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Hải Thư