Lĩnh 2 năm tù vì ngâm hóa chất làm giá đỗ 'to, mập'

Nghệ AnLưu Văn Trung bị phạt 2 năm tù vì mua 10 lít "nước kẹo" để tưới vào thùng ngâm giá đỗ, kích thích tăng trưởng, làm cây to, mập, cọng dài, mẫu mã đẹp.

Bản án ngày 29/8 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Trung, 28 tuổi, trú Ninh Bình, phạm tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Trung bày tỏ hối hận, khai vì hám lợi nên đã sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ, mong được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX nhận định hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng, cần xử lý nghiêm.

Bị cáo Lưu Văn Trung tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, tháng 4/2024, Trung góp vốn cùng bạn lập cơ sở sản xuất giá đỗ tại phường Vinh Phú, trước đây thuộc TP Vinh. Anh ta phụ trách khâu sản xuất, chăm sóc giá từ khi ngâm đến lúc thành phẩm.

Qua tìm hiểu, Trung biết chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP), còn gọi là "nước kẹo", có thể kích thích tăng trưởng, làm thân giá to, mập, rễ ngắn, cọng dài, sản lượng cao hơn, nên đặt mua 10 lít qua mạng xã hội. Người này thừa nhận đây là hóa chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm hay thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Nhà chức trách cáo buộc, Trung pha hóa chất vào bồn nước, hàng ngày khoảng 18h lấy ra tưới vào thùng ngâm giá đỗ. Khi giá thành phẩm, Trung đem bán ra thị trường.

Lĩnh 2 năm tù vì làm giá đỗ ngâm hóa chất Cảnh sát khám xét các cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất hồi tháng 4. Video: Đức Hùng

Ngày 11/4, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở, thu gần 2 tấn giá đỗ cùng nhiều lít "nước kẹo".

6-Benzylaminopurine là chất cấm, khi sử dụng có thể gây nhiều tác hại đến sức khỏe, nghiêm trọng có thể dẫn đến xơ phổi, thậm chí tử vong.

Đức Hùng