Lĩnh 2 năm tù vì không cứu người trong ôtô bị nạn

Tiền GiangTài xế Mai Văn Khởi, 40 tuổi, bị xét xử vì thấy ôtô đưa dâu tông vào đuôi xe mình biến dạng, nhiều người bị thương cầu cứu, nhưng vẫn lên xe bỏ đi.

Ngày 23/8, Khởi bị TAND huyện Châu Thành tuyên phạt 2 năm tù về hành vi Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo khoản 3 Điều 132 Bộ luật Hình sự. Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc TP HCM - Trung Lương hôm 2/2 khiến 4 người tử vong.

Về trách nhiệm dân sự, do gia đình bị cáo và chủ xe tải, xe khách đã chủ động bồi thường cho các nạn nhân tổng số tiền gần 680 triệu đồng nên họ không yêu cầu thêm.

Mai Văn Khởi tại tòa. Ảnh: Nam An

Tại tòa hôm nay Khởi thừa nhận hành vi, cho biết lúc đó do hoảng sợ, lo sẽ liên lụy trách nhiệm nên bỏ đi, không cứu những người bị nạn.

Theo cáo buộc, khoảng 0h ngày 2/2, Khởi lái xe container chở hàng từ Vĩnh Long đi TP HCM. Đang chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, đến địa phận xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, Khởi phát hiện xe bị sự cố nên dừng lại ở làn đường sát dải phân cách để kiểm tra.

Cùng lúc, tài xế Nguyễn Hồng Hoàng (51 tuổi, quê An Giang) lái ôtô khách 16 chỗ chở ông Lê Văn Nhanh (77 tuổi, quê tỉnh An Giang) cùng 9 người họ hàng đưa cháu gái về nhà chồng ở Đồng Nai. Do không chú ý quan sát và giữ khoảng cách, xe khách 16 chỗ đã tông mạnh vào đuôi container.

Tài xế Khởi sau đó đến kiểm tra, phát hiện phần đầu xe khách bị biến dạng nặng, những người trên xe bị nạn nguy kịch la lớn, kêu cứu. Dù có điều kiện nhưng tài xế này bỏ mặc nạn nhân, cũng không trình báo công an mà lái xe rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, tài xế xe khách, ông nội cùng hai người họ hàng của cô dâu tử vong.

Xe khách biến dạng sau tai nạn làm 4 người chết. Ảnh: Nam An

Cơ quan điều tra đã trích xuất camera, đến 15/2 bắt giam Khởi. Trong vụ tai nạn, cảnh sát xác định tài xế Hoàng có dấu hiệu của hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài xế này vi phạm nồng độ cồn, không giữ khoảng cách an toàn, thiếu quan sát, song nạn nhân đã chết nên cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Nam An