Lingard: 'Man Utd chỉ cho tôi những lời hứa hão'

Trước khi tái ngộ Man Utd ở vòng 17 Ngoại hạng Anh hôm nay, tiền vệ Nottingham Forest Jesse Lingard tố bị CLB cũ thiếu tôn trọng.

"Tôi không biết tại sao mình không thi đấu", Lingard nói về năm cuối khoác áo Man Utd. "Tôi không biết vấn đề là gì, và vẫn chưa có câu trả lời. Tôi muốn có một ai đó nói thẳng lý do tôi không được thi đấu, vì sự tôn trọng mà tôi xứng đáng có được qua thời gian gắn bó với CLB. Nhưng tôi chưa bao giờ có được điều đó".

Nửa cuối mùa 2020-2021, khi khoác áo West Ham theo diện cho mượn, Lingard thăng hoa khi ghi chín và kiến tạo năm bàn sau 16 trận. Lingard được cam kết trọng dụng khi trở lại Man Utd trong hè 2021. Nhưng lần lượt dưới trướng Solskjaer và Rangnick, tiền vệ 30 tuổi vẫn không thể cạnh tranh vị trí chính thức, ghi hai bàn qua 22 trận trên mọi đấu trường, với 548 phút trên sân. "Đó là những lời hứa hão", Lingard nói thêm. "Tôi đã tập luyện chăm chỉ, rất nhạy bén, và biết mình đã sẵn sàng".

Lingard trong màu áo Nottingham Forest mùa này. Ảnh: Shutterstock

Lingard gia nhập Man Utd lúc 7 tuổi và nói việc ghi bàn đầu tiên cho CLB vào năm 2015 là "giấc mơ thành hiện thực". Tổng cộng, anh ghi 35 bàn qua 232 lần ra sân, giành một Cup FA, một Cup Liên đoàn, một Siêu Cup Anh và một Europa League.

Sau khi hết hợp đồng với Man Utd hè 2022, cầu thủ 30 tuổi gia nhập tân binh Nottingham Forest theo dạng tự do với lương tuần 263.000 USD. Hôm nay, Lingard trở lại sân Old Trafford với tư cách là đối thủ. "Đây là cơ hội để nói lời tạm biệt bởi tôi chưa bao giờ thực sự có được điều đó. Đây là trận đấu thú vị, nhưng chúng tôi muốn thắng. Bạn không thể bị cuốn vào cảm xúc quá nhiều", Lingard nói về mục tiêu cùng Nottingham Forest.

Khi mới tới Nottingham Forest, Lingard kỳ vọng sẽ trải qua kỳ World Cup thứ hai, sau khi cùng tuyển Anh vào bán kết năm 2018. Nhưng phong độ bết bát hồi đầu mùa cùng chấn thương gót chân khiến Lingard không được HLV Gareth Southgate triệu tập tới Qatar.

Lingard đang dần cải thiện phong độ. Anh ghi bàn đầu tiên cho Nottingham Forest ngay trước World Cup 2022, trong trận thắng Tottenham 2-0 ở Cup Liên đoàn. Lingard tiếp tục nổ súng trong trận thắng Blackburn 4-1 vào tuần trước, để đưa Nottingham Forest vào tứ kết gặp Wolves.

Lingard cho biết vấn đề gót chân khiến anh không đạt thể trạng tốt nhất trong nửa đầu mùa giải, và cảm thấy tốt hơn sau quãng nghỉ vừa qua. "Tôi không thể chạy nước rút đúng cách", anh kể. "Bây giờ tôi đã hồi phục và sắc bén trở lại. Trong trận gặp Tottenham, đó là nơi bạn thấy phong độ tốt nhất của tôi, với tinh thần chiến đấu, liên tục gây áp lực và tắc bóng".

Lingard đi bóng trong trận cùng Forest hạ chủ nhà Blackburn 4-1 ở Cup Liên đoàn Anh ngày 21/12. Ảnh: Reuters

Nhưng Lingard thừa nhận việc hồi phục chấn thương chẳng là gì so với những vấn đề về sức khỏe tinh thần mà anh từng trải qua, điều đã dần ổn định nhờ đợt phỏng tỏa đầu tiên do Covid-19 đầu năm 2020. Anh kể: "Tôi như được làm mới lại chính mình, có niềm tin vào bản thân một lần nữa. Tôi không muốn bỏ bóng đá, mà muốn có quãng nghỉ phù hợp. Việc mùa giải tạm nghỉ đã cứu sự nghiệp của tôi. Khi đó, tôi đã xem lại những bàn thắng mà mình từng ghi, và tìm lại được ngọn lửa chiến đấu. Bây giờ tôi hạnh phúc và đó là điều quan trọng nhất trong bóng đá. Tôi cảm thấy tự do".

Dean Henderson là cầu thủ khác thuộc biên chế của Man Utd mùa trước hiện thi đấu cho Nottingham Forest. Nhưng thủ thành người Anh hôm nay không thể ra sân hôm nay vì điều khoản trong hợp đồng cho mượn.

Hồng Duy