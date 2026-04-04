Lineage W sắp phát hành tại Việt Nam

Lineage W là game nhập vai trực tuyến thuộc series Lineage của NC, dự kiến ra mắt game thủ Việt và thị trường Đông Nam Á thời gian tới.

Tại Việt Nam, game sẽ được phát hành thông qua NCV Games - liên doanh giữa NC và VNGGames. Động thái này diễn ra sau gần một năm đơn vị này đưa Lineage2M đến thị trường Đông Nam Á.

Về gameplay, Lineage W sử dụng góc nhìn isometric cổ điển - phong cách từng xuất hiện trong nhiều game nhập vai quen thuộc. Trò chơi xoay quanh hệ thống "blood pledge" (huyết thệ), nhấn mạnh yếu tố tổ chức, liên minh và chiến đấu phe phái.

Theo đơn vị phát hành, Lineage W được xây dựng theo hướng khác biệt với Lineage2M, nhằm tạo trải nghiệm riêng thay vì cạnh tranh trực tiếp trong cùng hệ sinh thái Lineage. Đây cũng là cách NC duy trì nhiều sản phẩm cùng thương hiệu trên thị trường trong thời gian dài.

Phiên bản dành cho khu vực Đông Nam Á cũng có những điều chỉnh riêng để phù hợp hơn với người chơi trong khu vực. Điều này đồng nghĩa Lineage W không đơn thuần là bản phát hành lại từ thị trường toàn cầu.

Hiện NCV Games mới hé lộ những thông tin đầu tiên thông qua fanpage Facebook cùng các kênh Discord, YouTube. Thời điểm mở đăng ký và ngày ra mắt chính thức vẫn chưa được công bố.

