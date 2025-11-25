Lineage mở rộng chuỗi cung ứng lạnh tại Indiana

MỹLineage vừa mở rộng cơ sở kho lạnh tại Hobart, Indiana, bổ sung khoảng 17.464 m2 diện tích và 58.000 pallet, trang bị công nghệ tự động hóa thế hệ mới, nâng cao hiệu quả vận hành.

Phần mở rộng hoàn toàn tự động này có khả năng xử lý hàng nghìn thùng sản phẩm mỗi ngày và hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng trong chương trình hợp nhất vận chuyển đa nhà cung cấp Velocities của Lineage.

Chương trình Velocities kết hợp hàng hóa từ nhiều nhà cung cấp vào cùng một chuyến xe, vận chuyển theo lịch cố định đến các nhà bán lẻ và trung tâm phân phối thực phẩm tại Mỹ và Canada. Dịch vụ này giúp các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống, nhà bán lẻ và nhà phân phối giảm chi phí vận chuyển, đảm bảo thời gian giao hàng và nâng cao độ tin cậy của chuỗi cung ứng.

Lineage Logistics là một trong những công ty hàng đầu thế giới về giải pháp kho lạnh và chuỗi cung ứng thực phẩm. Ảnh: Lineage Logistics

Buổi lễ cắt băng khánh thành cơ sở kho lạnh tại Hobart thu hút sự tham gia của nhiều thành viên hội đồng thành phố, đại diện phòng thương mại Hobart và các lãnh đạo địa phương khác. Sự kiện cũng bao gồm lễ trao tặng 50.000 USD từ Lineage Foundation for Good, phối hợp với Henningsen Family Fund, cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương được các thành viên nhóm Hobart lựa chọn.

Greg Bryan, Giám đốc giải pháp tích hợp của Lineage, cho biết việc mở rộng tại Hobart thể hiện cam kết đầu tư vào đổi mới và kết nối giải pháp chuỗi cung ứng, giúp khách hàng thành công. "Là một phần của chương trình Velocities, dự án này minh chứng cách chúng tôi hợp tác cùng khách hàng để cung cấp sản phẩm kiểm soát nhiệt độ, ít tải xe (less-than-truckload) với chi phí cạnh tranh và giao hàng ổn định ra thị trường".

Lineage Logistics được thành lập vào năm 2017, tại thành phố Novi, bang Michigan, Mỹ. Đây là một trong những công ty hàng đầu thế giới về giải pháp kho lạnh và chuỗi cung ứng thực phẩm. Với mạng lưới kho lạnh quy mô toàn cầu, Lineage cung cấp các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ và quản lý hàng hóa thực phẩm cho các nhà sản xuất, nhà bán lẻ và nhà phân phối, nhằm tối ưu hóa chi phí, cải thiện hiệu quả và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt chuỗi cung ứng.

