Lindsay Lohan sinh con đầu lòng

UAELindsay Lohan - diễn viên nổi tiếng qua phim "Cô nàng lắm chiêu" một thời - sinh con trai đầu lòng với doanh nhân Bader Shamas.

Theo AP hôm 18/7, đại diện diễn viên cho biết em bé được đặt tên Luai, "khỏe mạnh, xinh xắn", chào đời ở Dubai. Diễn viên không tiết lộ ngày sinh chính xác, chỉ nói gia đình cô đang "ngập tràn hạnh phúc". Trong tiếng Arab, Luai có nghĩa là "tấm khiên" hoặc "người bảo vệ", hàm ý em bé lớn lên mạnh mẽ, có trách nhiệm.

Lindsay Lohan khoe bụng bầu. Ảnh: Instagram Lindsay Lohan

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Allure tháng 6, cô cho biết háo hức khi sắp làm mẹ. Khi Lohan hỏi Jamie Lee Curtis - bạn diễn trong phim Freaky Friday - về cách cân bằng giữa công việc và chăm sóc con cái, cô được khuyên: "Cháu chỉ cần mang đứa bé theo và mọi chuyện sẽ ổn thôi". Mẹ cô, Dina Lohan, nói với People rằng con gái bà yêu trẻ con, luôn muốn có một gia đình đông vui. Năm 2014, cô tiết lộ trên show của Oprah Winfrey rằng mình từng đau lòng vì sảy thai, nhưng không nói tên bố đứa trẻ.

Trên trang cá nhân, Lohan thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc cùng chồng ở Dubai. Một tháng trước, cô viết: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em, ánh sáng của em, anh là tất cả của em. Không từ nào có thể diễn tả tình yêu em dành cho anh". Kể từ khi rời Hollywood, chuyển đến Dubai sống năm 2014, Lohan ít gặp ồn ào.

Lindsay Lohan tại Tuần lễ thời trang New York hôm 9/2. Ảnh: AP

Cô kết hôn với Bader Shamas tháng 7 năm ngoái, sau hơn hai năm yêu. Bader sinh ra ở Kuwait, từng đến Mỹ du học và tốt nghiệp Kỹ sư cơ khí, Đại học Nam Florida năm 2010 và ngành Khoa học tài chính, Đại học Tampa vào năm 2012. Sau khi ra trường, Shammas đến Dubai định cư và làm việc. Shammas hiện là trợ lý phó chủ tịch của ngân hàng đầu tư toàn cầu Credit Suisse.

Trước Shammas, Lohan trải qua mối tình sóng gió với triệu phú Nga Egor Tarabasov. Hai người chia tay sau khi Lindsay tố cáo vị hôn phu bóp cổ, bạo hành cô tại nhà riêng.

Lindsay Lohan, sinh năm 1986, gia nhập làng giải trí năm ba tuổi. Cô kiếm hàng triệu USD với những dự án điện ảnh từ tuổi thiếu niên. Khi trưởng thành, cô góp mặt trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại các quán rượu. Từ năm 2007, cô ngập trong scandal tại Hollywood. Khán giả chỉ còn nhớ đến Lohan là ngôi sao không biết kiểm soát cuộc sống, luôn gặp rắc rối, nghiện rượu, ma túy và từng lĩnh án tù.

Những năm gần đây, cô trở lại hoạt động showbiz. Đầu năm 2019, người đẹp sản xuất show truyền hình thực tế Lindsay Lohan's Beach Club (Câu lạc bộ bãi biển của Lindsay Lohan), phát sóng trên MTV. Tháng 4/2020, ngôi sao Mean Girls tung ca khúc mới Back To Me sau 12 năm vắng bóng trong làng nhạc. Tháng 11/2020, cô giới thiệu dòng trang sức hợp tác với nhà thiết kế Lily Baker. Năm ngoái, cô xuất hiện trong phim do Netflix sản xuất - Falling for Christmas, ra mắt dịp Giáng sinh. Diễn viên còn có phim Irish Wish, dự kiến ra mắt năm 2024.

Thanh Thanh (theo AP)