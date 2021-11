Diễn viên Mỹ Lindsay Lohan đính hôn với bạn trai Bader Shammas sau hai năm hẹn hò bí mật.

Ngày 28/11, trên trang cá nhân, Lindsay Lohan đăng loạt khoảnh khắc tình cảm bên bạn trai Bader Shammas và viết: "Tình yêu của em. Cuộc sống của em. Gia đình của em. Tương lai của em". Ca sĩ đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út và đính kèm tên tài khoản Instagram của bạn trai.

Tin tức thu hút sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ Lohan. Ngôi sao truyền hình thực tế Juliet Angus viết trên Twitter: "Yeah. Đính hôn. Tôi đã tự hỏi khi nào mọi người sẽ được nghe tin đó. Tôi chúc hai bạn hạnh phúc. Những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống bắt đầu từ đây".

Theo Independent, họ hẹn hò được hai năm trước khi đính hôn, giữ kín mối quan hệ. Cặp tình nhân lần đầu bị phát hiện bên nhau tại lễ hội âm nhạc 2020, trước khi dịch bùng phát. Bader được cho sống ở Dubai, nơi Lohan ở trong bảy năm qua, kể từ 2014. Anh tốt nghiệp Kỹ sư cơ khí, Đại học Nam Florida năm 2010 và ngành Khoa học tài chính, Đại học Tampa vào năm 2012. Anh hiện là trợ lý phó chủ tịch của ngân hàng đầu tư toàn cầu Credit Suisse.

Khoảnh khắc bên vị hôn phu được Lohan đăng trên cá nhân. Ảnh: Instagram Lindsay Lohan

Lohan lần hai đính hôn. Trước đó, cô trải qua mối tình sóng gió với triệu phú Nga Egor Tarabasov. Hai người chia tay sau khi Lindsay tố cáo vị hôn phu bóp cổ, bạo hành cô tại nhà riêng.

Lindsay Lohan, 35 tuổi, gia nhập làng giải trí từ năm ba tuổi. Cô kiếm hàng triệu USD với những dự án điện ảnh từ tuổi thiếu niên. Khi trưởng thành, cô góp mặt trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại các quán rượu. Từ năm 2007, cô ngập trong scandal tại Hollywood. Khán giả chỉ còn nhớ đến Lohan là ngôi sao không biết kiểm soát cuộc sống, luôn gặp rắc rối, nghiện rượu, ma túy và từng lĩnh án tù.

Ba năm nay, cô trở lại hoạt động showbiz. Đầu năm 2019, người đẹp sản xuất show truyền hình thực tế Lindsay Lohan's Beach Club (Câu lạc bộ bãi biển của Lindsay Lohan), phát sóng trên MTV. Hồi tháng 4/2020, ngôi sao "Mean Girls" tung ca khúc mới Back To Me sau 12 năm vắng bóng trong làng nhạc. Tháng 11/2020, cô giới thiệu dòng trang sức hợp tác với nhà thiết kế Lily Baker.

Lindsay Lohan - Back To Me Lindsay Lohan phát hành ca khúc "Back to Me" hồi tháng 4. Video: Lindsey Lohan Instagram

Hiểu Nhân