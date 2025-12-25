Lifetec cung cấp hệ thống công nghệ nước toàn diện

Lifetec xây dựng hệ sinh thái công nghệ nước phục vụ doanh nghiệp và đô thị, từ xử lý đến tái sử dụng và tối ưu vận hành.

Theo định hướng "công nghệ nước cho phát triển bền vững", Công ty Cổ phần Thiết bị kỹ thuật Lifetec phát triển 4 nhóm giải pháp gồm: xử lý nước cấp công nghiệp, xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp, tái sử dụng - tuần hoàn nước và hóa chất tối ưu vận hành. Các công nghệ và vật tư của doanh nghiệp được đánh giá cao nhờ hiệu suất xử lý tốt, tiết kiệm năng lượng, tuân thủ tiêu chuẩn môi trường quốc tế và phù hợp xu hướng đô thị thông minh.

Giải pháp nước cấp công nghiệp

Trong ngành thực phẩm - đồ uống, Lifetec triển khai hệ thống công nghệ xử lý nước phổ biến RO (thẩm thấu ngược) – UF (siêu lọc), ozone (chất oxy hóa mạnh dùng để khử trùng, khử mùi, khử màu), UV (tia cực tím) và công nghệ khử khoáng đạt chuẩn HACCP, ISO, kết hợp hóa chất an toàn để duy trì nguồn nước ổn định - yếu tố quan trọng của ngành F&B.

Ở lĩnh vực điện tử - bán dẫn, doanh nghiệp ứng dụng EDI (khử ion điện tử liên tục), RO nhiều cấp, NF (lọc nano), UF và công nghệ lọc ion tiên tiến, tạo ra nước siêu tinh khiết đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn lớn.

Trong ngành nhiệt điện – năng lượng, Lifetec cung cấp công nghệ Demineralization (khử khoáng), hóa chất chống ăn mòn - cáu cặn và khử khí cho hệ thống lò hơi, hỗ trợ giảm rủi ro vận hành, bảo vệ tuabin và tối ưu chi phí bảo trì.

Giải pháp cho đô thị và khu công nghiệp

Đối với đô thị, Lifetec áp dụng công nghệ keo tụ - tạo bông hiệu suất cao, giải pháp khử màu - khử mùi và hệ thống tái sử dụng nước cho tưới cây, rửa đường và thoát nước.

Trong xử lý nước thải khu công nghiệp, đơn vị cung cấp hóa chất chuyên dụng giúp xử lý tải lượng lớn, cải thiện hiệu quả COD - BOD, giảm bọt và ổn định bùn vi sinh.

Hướng tới đô thị thông minh, doanh nghiệp tích hợp MBR (công nghệ sinh học kết hợp màng lọc), MBBR (công nghệ giá thể sinh học di động), AAO (kỵ khí – thiếu khí – hiếu khí) cùng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng nước tái sử dụng. Các công nghệ được thiết kế linh hoạt để thích ứng với biến động tải lượng và mở rộng công suất.

Theo các chuyên gia của Lifetec, hạ tầng nước sẽ là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ bền vững và hiệu quả vận hành của đô thị Việt Nam. Đầu tư công nghệ nước giúp giảm chi phí vận hành, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, nâng cao chất lượng sống, thu hút các ngành công nghiệp giá trị cao và tiến tới mô hình kinh tế tuần hoàn nước. Nhờ các giải pháp hiệu suất cao, doanh nghiệp trở thành đối tác chiến lược của nhiều tỉnh thành, khu công nghiệp và doanh nghiệp lớn.

Chia sẻ về định hướng phát triển, Lifetec cho biết sẽ tiếp tục mở rộng nghiên cứu công nghệ mới, tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh tự động hóa trong các giải pháp nước, hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp và đô thị Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, giảm phát thải và tối ưu vận hành dài hạn.

Công ty Cổ phần Thiết bị kỹ thuật Lifetec, thành lập năm 2015, là đơn vị chuyên cung cấp hóa chất, thiết bị và các giải pháp xử lý nước cho công nghiệp và đô thị. Công ty tập trung phát triển các công nghệ tiên tiến như RO, UF, ozone, UV, MBR, MBBR và AAO nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng nước và bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp đồng hành cùng nhiều đối tác trong các dự án xử lý nước sạch, nước thải và tái sử dụng nước, hướng đến hệ thống hạ tầng hiện đại, an toàn và bền vững. Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và dịch vụ tư vấn chuyên sâu, doanh nghiệp góp phần thúc đẩy hiệu quả vận hành và tối ưu chi phí cho khách hàng.

