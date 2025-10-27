Lifeswim Riverside - cơ sở học bơi sinh tồn mới cho trẻ em Hà Nội

Hà NộiLifeswim Riverside khai trương tại khu đô thị Vinhomes Riverside Long Biên, mang đến không gian trải nghiệm phương pháp bơi sinh tồn cho trẻ em.

Đại diện đơn vị chia sẻ, cách đây 10 năm, đội ngũ sáng lập có cơ hội tiếp cận chương trình bơi sinh tồn quốc tế tại Mỹ và ấp ủ mong muốn xây dựng mô hình tương tự dành cho trẻ em Việt. Năm 2023, Lifeswim ra đời với cơ sở đầu tiên tại Hà Đông, mở rộng đến Thanh Xuân và mới nhất là Lifeswim Riverside.

Trong ngày khai trương (18/10), Lifeswim Riverside tổ chức nhiều hàng loạt hoạt động dành cho thiếu nhi như nặn tò he truyền thống, vặn bóng bay nghệ thuật và chú hề hoạt náo khuấy động bầu không khí.

Lễ cắt băng khánh thành Lifeswim Riverside. Ảnh: Lifeswim Riverside

Hoạt động chính của sự kiện là bơi trải nghiệm cùng huấn luyện viên Lifeswim, thu hút đông đảo em nhỏ tham gia. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ huấn luyện viên, các bé được làm quen với nước, học cách nổi, giữ hơi và xoay người an toàn, những kỹ năng đầu tiên trong chương trình bơi sinh tồn.

Lifeswim Riverside thiết kế bể bơi chuyên biệt cho việc học quanh năm, mang đến không gian hiện đại và an toàn. Toàn bộ khu vực bao quanh bởi vách kính trong suốt để giữ nhiệt ổn định, ngăn cách không gian trong – ngoài, mở rộng tầm nhìn cho phụ huynh quan sát con học, đồng thời có tác dụng cách âm giúp trẻ tập trung hơn trong buổi học.

Không gian của Lifeswim Riverside. Ảnh: Lifeswim Riverside

Bên cạnh khu vực học bơi, khu vui chơi - đọc sách sáng tạo là điểm nhấn của cơ sở. Tại đây, các bé có thể đọc nhiều đầu sách thiếu nhi trong và ngoài nước, tham gia các hoạt động trí tuệ như tập tô, xếp hình, lắp ghép, giúp phát triển đồng thời cả thể chất, tư duy. Khu vệ sinh và phòng tắm cũng được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại.

"Chúng tôi luôn duy trì vệ sinh sạch sẽ để mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho phụ huynh", đại diện Lifeswim Riverside khẳng định.

Khu bể bơi có nhiệt độ giữ ấm quanh năm. Ảnh: Lifeswim Riverside

Đặt sứ mệnh "Vì sự an toàn và niềm hạnh phúc của trẻ em Việt", Lifeswim hướng tới giúp trẻ học bơi để sống sót, không chỉ để vận động. Phương pháp bơi sinh tồn tại đây được phát triển dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp nghiên cứu tâm lý và thể chất của trẻ em Việt Nam. Mỗi chương trình học đều có lộ trình 5 cấp độ rõ ràng, giúp các em làm quen dần với môi trường nước, kiểm soát hơi thở, thành thạo các kiểu bơi và xử lý tình huống khẩn cấp.

Đội ngũ huấn luyện viên của Lifeswim đều trải qua quy trình đào tạo tối thiểu 80 giờ chuyên sâu, 5 giai đoạn huấn luyện từ lý thuyết, thực hành đến đứng lớp độc lập, đảm bảo chất lượng giảng dạy và an toàn.

Sau hai năm hoạt động, Lifeswim đào tạo hơn 400 học viên tại Hà Nội với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98%. Nhiều em nhỏ từ 3-5 tuổi đã có thể tự nổi, bơi ngửa độc lập và biết cách ứng phó trong môi trường nước.

"Chúng tôi mong mỗi buổi học bơi không chỉ là một trải nghiệm, mà còn là bước khởi đầu để trẻ em Việt học cách yêu nước, yêu cuộc sống và biết bảo vệ chính mình", đại diện đơn vị nói thêm.

Nhật Lệ