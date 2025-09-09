Lifebuoy đồng hành học sinh Điện Biên

Điện BiênUnilever Việt Nam và Lifebuoy chung tay cùng Bộ Giáo dục, Thiên Long hỗ trợ học sinh Điện Biên cải tạo trường lớp, tặng dụng cụ học tập và chăm sóc sức khỏe.

Đại diện nhãn hàng Lifebuoy cho biết Điện Biên vừa trải qua đợt mưa lũ lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, trong đó có nhiều em học sinh. Lifebuoy phối hợp cùng các đối tác và cơ quan ban ngành tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần mang đến cho các em một khởi đầu sạch khỏe, an toàn trong mùa tựu trường. Đây không chỉ là sự sẻ chia kịp thời sau thiên tai mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để các em tự tin trở lại lớp học, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Đại sứ Lifebuoy - ca sĩ Đông Nhi (thứ hai, từ trái sang) cùng đại diện nhãn hàng tặng quà cho trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Luân. Ảnh: Lifebuoy

Theo đó, Unilever Việt Nam cùng nhãn hàng Lifebuoy phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai hoạt động cải tạo cơ sở vật chất tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Luân (tỉnh Điện Biên), kịp thời chào đón khai giảng năm học 2025 - 2026. Trong khuôn khổ chương trình, doanh nghiệp xây dựng khu vệ sinh và lớp học rửa tay, đồng thời hướng dẫn học sinh thực hành thói quen vệ sinh đúng cách.

Song song đó, các hoạt động ý nghĩa như quyên góp sách, dựng "tủ tri thức" được tổ chức nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận nguồn tài liệu phong phú, có thêm không gian học tập tốt hơn. Đồng hành cùng nỗ lực này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trao tặng nhiều dụng cụ học tập, giúp các em thêm tự tin bước vào năm học mới. Tổng giá trị tài trợ của Lifebuoy và Thiên Long dành cho nhà trường lên tới 500 triệu đồng.

Ngoài ra, đại diện chương trình còn đến thăm, trao quà và gửi hỗ trợ vật chất cho các em nhỏ tại mái ấm tình thương, mang lại sự ấm áp, động viên tinh thần ngay trước thềm năm học mới.

Lifebuoy tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 400 trẻ em và bà con địa phương tại trạm y tế Keo Lôm. Ảnh: Lifebuoy

Ngoài ra nhãn hàng cũng tập trung cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người dân địa phương. Trong khuôn khổ chiến dịch, đơn vị cùng các đối tác tiến hành sửa sang và nâng cấp cơ sở vật chất y tế tại Điện Biên. Nổi bật là sự kiện khánh thành trạm y tế tại xã Chiềng Sơ và Luân Giới, với các hạng mục quan trọng như: nâng cấp khu khám bệnh, xây dựng khu vệ sinh và khu rửa tay đạt chuẩn với tổng giá trị trang thiết bị các sản phẩm sạch khuẩn lên tới 500 triệu đồng.

Thương hiệu còn đồng hành cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho học sinh và bà con, tiếp nối hành trình hợp tác chiến lược vì sức khỏe cộng đồng. Trong những năm qua, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã cùng Lifebuoy tổ chức các chương trình khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đại diện Hội Thầy thuốc trẻ trao tặng bằng khen cho thương hiệu Lifebuoy với những đóng góp cho chương trình. Ảnh: Lifebuoy

Theo đại diện nhãn hàng, chiến dịch này là lời cam kết từ Lifebuoy và các đối tác trong việc đồng hành, sẻ chia và tiếp sức cho thế hệ trẻ vùng cao trên hành trình chinh phục ước mơ, đồng thời khẳng định sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" của Lifebuoy xuyên suốt 30 năm có mặt tại Việt Nam vẫn đang được tiếp nối.

Như Ý