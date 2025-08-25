Liệu trọng tài có lỗi trong cú sút hỏng phạt đền của Fernandes?

Danh thủ Gary Neville trách trọng tài khi làm Bruno Fernandes phân tâm, trước khi sút hỏng phạt đền của Man Utd trong trận hòa Fulham ở Ngoại hạng Anh.

Phút 34, Mason Mount bị Calvin Bassey kéo ngã trong pha tranh chấp phạt góc của Man Utd. Sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài Chris Kavanagh thổi phạt đền Fulham. Như thường lệ, quyền sút phạt đền thuộc về đội trưởng Bruno Fernandes.

Nhưng trong lúc Fernandes lùi lại lấy đà, anh va vào người trọng tài Kavanagh. Tiền vệ người Bồ Đào Nha giơ tay tỏ thái độ giận dữ, trong lúc trọng tài điều chỉnh vị trí đứng của các cầu thủ khác ngoài cấm địa. Tiền vệ 30 tuổi lại cầm bóng lên, rồi lời qua tiếng lại với trọng tài. Sau đó, anh mới đặt xuống chấm 11m. Cú sút phạt đền của Fernandes đưa bóng bay lên trời, khiến anh kéo áo che mặt vì tiếc nuối.

Tình huống Fernandes va trúng trọng tài khi lấy đà, trước khi sút hỏng phạt đền của Man Utd trước Fulham trên sân Craven Cottage, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng hai Ngoại hạng Anh ngày 24/8/2025. Ảnh: ESPN

Trên kênh Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville bình luận về tình huống: "Trọng tài chạm vào Fernandes một chút, vô tình khiến cậu ấy bị mất tập trung. Sau đó Fernandes phản ứng dữ dội, rồi đá hỏng. Có thể chính tình huống ấy đã ảnh hưởng tới tâm lý của đội trưởng Man Utd".

Thông thường khi một cầu thủ lùi lại lấy đà để chuẩn bị sút 11m, đối thủ không được đứng gần để cản trở. Tuy nhiên, trường hợp này Fernandes va phải trọng tài, và dường như ông Kavanagh không cố ý. Tiền vệ Bồ Đào Nha cũng đi lùi lại, không quan sát được phía sau.

Cú sút phạt đền hỏng ăn của Fernandes trước Fulham Cú sút phạt đền hỏng của Fernandes.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho thấy Fernandes quá nhạy cảm, thậm chí cố đổ lỗi cho trọng tài. Tài khoản CallumCastel7 viết trên X một cách mỉa mai: "Tôi rất thích những lời bình rất công tâm của Gary Neville trong trận đấu của Man Utd. Anh ấy đổ lỗi cho trọng tài vì cú sút phạt đền hỏng ăn của Fernandes, không có gì bất ngờ cả".

Tài khoản ABChaplinsBoot thì nặng lời hơn với tiền vệ 30 tuổi: "Fernandes tự nổi điên lên vì va phải trọng tài, một chuyện rất nhỏ nhặt. Cuối cùng anh ta phải tự trả giá. Tốt lắm".

Tài khoản SMurphyTV bình luận: "Thật nực cười. Trọng tài vô tình chạm nhẹ, còn Bruno thì làm quá rồi sút bay cơ hội. Chẳng lẽ cậu ấy muốn trọng tài tự rút thẻ vàng cho bản thân?".

Tài khoản pilotlight07 phản hồi: "Nếu Fernandes tập trung đá phạt đền thay vì phàn nàn, có lẽ anh đã ghi bàn. Cách hành xử của anh thật thảm hại, như trẻ con".

Đây không phải lần đầu Fernandes và Kavanagh va chạm. Mùa trước, trọng tài 39 tuổi từng rút thẻ đỏ cho tiền vệ người Bồ Đào Nha trong trận Man Utd thua thảm Tottenham. Nhưng vài ngày sau đó, chiếc thẻ đỏ được xóa bỏ. Sự căng thẳng giữa hai bên càng khiến tình huống tối 24/8 trở thành tâm điểm tranh cãi.

Dù Fernandes hỏng phạt đền, Man Utd vẫn vượt lên dẫn trước ở phút 58 nhờ pha phản lưới của Rodrigo Muniz. Nhưng đến phút 76, Emile Smith Rowe ghi bàn ấn định tỷ số hòa 1-1cho Fulham.

Kết quả này khiến "Quỷ Đỏ" rơi một bậc xuống vị trí 16 Ngoại hạng Anh. Tỷ lệ sút phạt đền thành bàn thắng của Fernandes trong sự nghiệp cũng giảm từ 91% xuống dưới 90%.

Hoàng An