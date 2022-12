Liệu pháp uống nước nâng cao sức khỏe của người Nhật

Người Nhật có thói quen uống nước ngay sau khi ngủ dậy, uống đủ nước trong ngày và đặc biệt quan tâm tới các thành phần dinh dưỡng trong nước.

Các số liệu thống kê của các tổ chức trên thế giới nhiều năm liền đều cho thấy người Nhật có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Số liệu của Ngân hàng thế giới cho biết, tuổi thọ trung bình của người Nhật năm 2020 là 85, cao nhất thế giới, trong khi đó, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 75.

Theo các nghiên cứu, có nhiều yếu tố liên quan đến tuổi thọ của một con người cũng như một dân tộc, bao gồm chất lượng cuộc sống, hệ thống y tế, chất lượng không khí môi trường, các thói quen lối sống, chế độ ăn uống, dinh dưỡng... Tiêu chuẩn và thói quen uống nước cũng là một trong những yếu tố có tác động nhất định đến tuổi thọ.

Người Nhật có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới nhờ lối sống lành mạnh, chọn lọc kỹ càng thực phẩm và nguồn nước uống.

Người Nhật có những thói quen uống nước được thế giới gọi tên là "liệu pháp uống nước của người Nhật". Theo đó, người Nhật sẽ uống khoảng 640 ml nước ở nhiệt độ phòng khi vừa ngủ dậy, bụng còn đói, trước khi đánh răng và sau đó 45 phút mới ăn sáng. Người Nhật không uống nước trong khi ăn và mỗi bữa ăn chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Họ sẽ uống nước trước hoặc sau khi ăn khoảng hai giờ. Người Nhật uống nhiều nước trong ngày.

Theo tạp chí sức khỏe Healthline, liệu pháp uống nước của người Nhật có hiệu quả trong việc phòng chống và điều trị tình trạng táo bón, huyết áp cao, sỏi thận, giảm cân (vì việc uống nước nhiều khiến cơ thể thấy no và ăn ít hơn). Để tối ưu sức khỏe khi uống nước kiểu Nhật, thạc sĩ dinh dưỡng SaVanna Shoemaker, cây viết quen thuộc của Healthline khuyến cáo không nên uống quá nhiều nước (không uống quá một lít trong vòng một giờ) để tránh tình trạng cơ thể thừa nước, giảm nồng độ muối trong máu.

Nước sử dụng trong làm bánh, pha chế cũng được người Nhật đặc biệt chú trọng, đảm bảo tạo sự tinh tế cho món ăn nhưng vẫn giữ nguyên hàm lượng dưỡng chất.

Bên cạnh cách uống nước đã duy trì hàng trăm năm nay thì chất lượng nước uống cũng được người Nhật đặc biệt quan tâm. Ngay từ cuối thế kỷ 19, Nhật Bản đã ra đạo luật về nhà máy nước, nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống cung cấp nước cũng như chất lượng nước mang đến cho dân chúng. Năm 1908, Hội đồng các nhà máy nước của Nhật Bản đã đặt phương pháp tiêu chuẩn quốc gia để kiểm tra chất lượng nước. Năm 1958, bộ tiêu chuẩn chất lượng nước uống (drinking water quality standards - DWQS) ra đời. Sau nhiều lần sửa đổi, đến tháng 5/2003, các tiêu chuẩn tiếp tục được cập nhật để đáp ứng với sửa đổi Hướng dẫn về Chất lượng Nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tiêu chuẩn chất lượng nước uống Nhật Bản hiện hành quy định chỉ tiêu của 51 thành phần thường gặp trong nước. Trong đó, vi khuẩn ecoli là không có, những khoáng chất tốt sức khỏe như calcium, magnesium là 300 mg/lít...

Bên cạnh đó, người Nhật cũng quan tâm tới các công nghệ sản xuất nước uống mới, đem lại lợi ích cho sức khỏe. Từ những năm 1930, Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu về nước hydrogen - loại nước đang được cả Mỹ và châu Âu chú ý và phát triển gần đây.

Nước điện phân hydrogen có công dụng cân bằng tiêu hóa, detox cơ thể và có thể chống oxy hóa.

Nước hydrogen chính là nước điện phân giàu hydro, được cải tiến từ nước giảm điện phân chứa hydro phân tử (ERW) ra đời khoảng năm 1931, và trở nên phổ biến vào thập niên 1950. Những năm 1960, máy lọc nước tạo ERW được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công nhận là "thiết bị tạo dược chất" theo Luật Dược phẩm của quốc gia này.

Nước hydrogen được khẳng định về lợi ích đối với sức khỏe, trong đó nổi bật nhất là cải thiện chức năng tiêu hóa. Các nghiên cứu gần đây cho thấy loại nước này còn có nhiều tác dụng hỗ trợ giảm chứng căng thẳng, lo âu, cải thiện tâm trạng.

Hydrogen có khả năng chống oxy hoá. Nước chứa hydrogen cũng có tác dụng tương tự. Các thí nghiệm đã chứng minh, nếu cho một miếng sắt vào nước thông thường, nó sẽ bị rỉ sét, trong khi cho vào nước hydrogen thì không. 70% cơ thể con người là nước. Các điện tử trong nước hydrogen làm giảm tốc độ oxy hóa của cơ thể. Vì nhỏ hơn rất nhiều so với các chất chống oxy hóa khác nên hydro có khả năng thâm nhập vào nhân tế bào, bảo vệ DNA khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Hydrogen cũng là một trong số ít chất chống oxy hóa có thể vượt qua hàng rào máu não, đó là lý do tại sao nó là chất chống oxy hóa não.

Nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Đại học Osaka, Nhật Bản do Kei Mizuno chủ trì, công bố năm 2017 đã nhận định: Cuộc sống hiện đại với muôn vàn áp lực từ công việc đến các vấn đề cá nhân gây ra căng thẳng, oxy hóa mãn tính, làm suy giảm chức năng hệ thần kinh trung ương, dẫn tới chất lượng cuộc sống thấp. Việc uống nước có chứa hydrogen có thể ngăn ngừa sự tích tụ căng thẳng, oxy hóa do áp lực hàng, đồng thời cải thiện tác động của lão hóa.

Một nghiên cứu của các tác giả đang công tác tại nhiều trường đại học Nhật Bản là Yoshiharu Tanaka, Li Xiao và Nobuhiko Miwa công bố hồi tháng 7 vừa qua còn khẳng định nước giàu hydro giúp cải thiện nếp nhăn và vết thâm, điều chỉnh độ nhờn và độ ẩm cho da. Lợi ích này có được thông qua uống, tắm và đắp mặt bằng nước hydrogen. Với những lợi ích của hydrogen, nước chứa hydrogen được người Nhật yêu thích. Nước hydrogen đóng chai được bán tại nhiều cửa hàng Nhật Bản từ nhiều năm nay.

Mutosi, thương hiệu máy lọc nước Việt mang tiêu chuẩn Nhật Bản, tích hợp công nghệ điện phân, tạo hydrogen và bổ sung bào tử lợi khuẩn trong nước uống. Ảnh: Mutosi

Công nghệ nước hydrogen cũng xuất hiện tại Việt Nam vài năm qua. Hiện trên thị trường, Mutosi là một trong những thương hiệu đã tích hợp công nghệ điện phân tạo hydrogen trong máy lọc nước. Tháng 11 năm nay, hãng này đã đưa ra thị trường dòng máy lọc nước Hydrogen Pro, có thể tạo ra gấp đôi hàm lượng hydrogen so với dòng máy thông thường của hãng trước đây, bằng công nghệ điện phân có màng ngăn với 4 cặp điện cực. Công nghệ này thường được áp dụng trong các dòng máy tạo hydrogen của Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra, hãng cũng cho ra đời dòng máy lọc nước bổ sung 1 tỷ bào tử lợi khuẩn, mang đến nhiều lợi ích sức khỏe hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

