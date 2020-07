Liệu pháp kiểm soát bệnh vẩy nến bằng kết hợp thảo dược

Các biện pháp điều trị bệnh vẩy nến bao gồm: điều trị bằng thuốc tại chỗ và toàn thân, liệu pháp quang học và chăm sóc da. Trong môi trường ngoại trú, việc chăm sóc da là nền tảng của tự điều trị, mục tiêu cải thiện hàng rào bảo vệ da và giảm các triệu chứng.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 40-50% bệnh nhân mắc bệnh vẩy nến không tuân thủ quy trình điều trị, một phần do việc điều trị theo quy định không đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Một khảo sát ở châu Âu chỉ ra những lý do chính cho việc không tuân thủ quy trình điều trị này là 27% bệnh nhân đánh giá hiệu quả điều trị thấp, đặc điểm thẩm mỹ kém (29% bệnh nhân cảm thấy khó chịu sau điều trị và 26% bệnh nhân phải điều trị tại chỗ trong thời gian dài).

Theo các chuyên gia y tế, bệnh nhân vẩy nến thường cảm thấy u buồn do giảm khả năng tự chủ. Việc tự điều trị phù hợp có thể giúp bệnh nhân cải thiện sự tự quyết, từ đó giúp họ giảm trạng thái căng thẳng, lo âu.

Tạp chí khoa học Dermatologic Therapy, khoa Da liễu Bệnh viện của Trường Đại học Kỹ thuật Dresden (Đức) từng thực hiện thử nghiệm lâm sàng tập trung các bệnh nhân vẩy nến ở cấp độ nhẹ đến trung bình. Các bệnh nhân này đang trong quá trình điều trị ngăn ngừa mà không cải thiện được tình trạng bệnh, sẽ sử dụng phức hợp thảo dược Soratinex (Dr Michaels) trong 8 tuần.

Những sản phẩm được thử nghiệm bao gồm: gel làm sạch Soratinex (Dr Michaels), thuốc mỡ bôi dành cho da đầu và toàn thân và nước dưỡng hiệu chỉnh da Skin Conditioner. Các thành phần thảo dược có trong ba sản phẩm này dầu hạnh nhân ngọt, dầu Jojoba, dầu cây táo gai, dầu cây tràm, dầu hạt nhân, chiết xuất tinh dầu oải hương, tinh dầu gỗ đàn hương, tinh dầu hoắc hương, tinh dầu phong lữ, chiết xuất tinh dầu hương thảo, dầu emu, tinh dầu cam bergamot, tinh dầu lá tràm...

Tất cả bệnh nhân đều đạt điểm đáp ứng 50 theo Thang điểm đánh giá mức độ bệnh vảy nến (PASI). Cụ thể, 94,4% bệnh nhân đạt 75,66; 7% đạt điểm 90 và 22,2% đạt điểm 100. Trong tuần thứ 8, 94,4% bệnh nhân hài lòng hoặc hoàn toàn hài lòng với việc điều trị được dung nạp tốt.

"Chúng tôi đã thực hiện đánh giá tài liệu về các thử nghiệm được công bố ở bệnh nhân bị bệnh vẩy nến ở cả trẻ em và người lớn. Khoảng 50-90% bệnh nhân đạt điểm PASI 50 trở lên khi sử dụng phức hợp thảo dược Soratinex", đại diện nhóm nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu cho thấy liệu pháp thảo dược kéo dài thời gian không tái phát, cải thiện chất lượng cuộc sống. Thảo dược này ít để lại tác dụng phụ hoặc chỉ ở cấp độ nhẹ và chỉ gặp ở số ít bệnh nhân, cho phép bệnh nhân tự điều trị một cách an toàn và hiệu quả, cải thiện tính tự chủ của họ.

(Theo Dermatologic Therapy Journal)

Hệ thống phòng khám chuyên khoa Dr. Michaels Psoriasis & Skin Clinic tại 81-83 Lò Đúc, Hà Nội và 87 Trần Não, TP HCM áp dụng phương pháp Dr Michaels: sử dụng thảo dược để điều trị bệnh vẩy nến, viêm da cơ địa, bệnh bạch biến... Cơ sở áp dụng theo tiêu chuẩn, phác đồ tương tự phòng khám chuyên khoa Dr. Michaels tại Australia, châu Âu với nguồn thảo dược được sản xuất và nhập khẩu từ Australia.

Phương pháp Dr. Michaels do Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Michael Tirant phát triển hơn 30 năm, được thừa nhận rộng rãi để điều trị bệnh vẩy nến, viêm da cơ địa, bệnh bạch biến và nhiều bệnh da liễu khác. Nhiều thử nghiệm lâm sàng cũng như các nghiên cứu đánh giá y học quốc tế chứng minh giải pháp Dr. Michaels từ thảo dược đạt hiệu quả cao, an toàn và không tác dụng phụ. Phương pháp này cũng được đánh giá là an toàn cho trẻ em và phụ nữ có thai.