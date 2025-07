Liệu pháp iGlarLixi giúp đơn giản hóa điều trị đái tháo đường type 2

Liệu pháp tiêm iGlarLixi với một mũi tiêm mỗi ngày, giúp kiểm soát đường huyết tốt, không làm tăng nguy cơ hạ đường huyết và không làm tăng cân ở bệnh nhân đái tháo đường type 2.

Thông tin được chia sẻ tại hội thảo khoa học với chủ đề "Mở khóa kỷ nguyên mới trong điều trị đái tháo đường type 2: Đơn giản hóa với liệu pháp tiêm iGlarLixi" do Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Công ty Sanofi tổ chức ngày 20/7. Theo đơn vị, iGlarLixi là dạng bút tiêm nạp sẵn kết hợp hai hoạt chất insulin glargine - một insulin nền analog (chủ yếu nhắm đến đường huyết lúc đói) và lixisenatide - một chất đồng vận thụ thể GLP-1 (chủ yếu nhắm đến đường huyết sau ăn). Hai hoạt chất có cơ chế tác dụng bổ sung giúp cải thiện kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường.

Hội thảo quy tụ hơn 450 chuyên gia y tế đến từ các bệnh viện, các trường đại học, các cơ sở y tế khắp cả nước, cùng 16 báo cáo viên là các chuyên gia nội tiết hàng đầu đến từ các hội chuyên ngành và bệnh viện tuyến đầu. Phiên toàn thể và các phiên thảo luận chuyên sâu tập trung phân tích khả năng ứng dụng iGlarLixi trên ba nhóm bệnh nhân, tương ứng với ba giai đoạn khác nhau trong hành trình điều trị đái tháo đường type 2. Các nhóm được nhắc đến là bệnh nhân chưa đạt mục tiêu HbA1c dù đã dùng nhiều thuốc viên; nhóm bệnh nhân đang điều trị bằng insulin nền đơn thuần nhưng kiểm soát đường huyết chưa tối ưu; nhóm bệnh nhân đang sử dụng phác đồ insulin trộn sẵn hay nhiều mũi nhưng cần đơn giản hóa điều trị.

Các chuyên gia, khách mời tham dự hội thảo khoa học "Mở khóa kỷ nguyên mới trong điều trị đái tháo đường type 2: Đơn giản hóa với liệu pháp tiêm iGlarLixi" tại TP HCM ngày 20/7. Ảnh: Sanofi

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đái tháo đường là một thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Đây là một trong 4 bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất đang gây ra gánh nặng lớn về sức khỏe và kinh tế, do tỷ lệ mắc bệnh gia tăng nhanh chóng, đồng thời bệnh gây nhiều biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Người bệnh đái tháo đường type 2 ở châu Á, trong đó có Việt Nam, có những đặc điểm sinh bệnh học đặc thù, nổi bật là khả năng tiết insulin thấp và khả năng hoạt động của tế bào β tụy bù trừ tình trạng đề kháng insulin thấp hơn so với người phương Tây. Ngoài ra, chế độ ăn giàu tinh bột của người châu Á khiến đường huyết sau ăn tăng và dao động nhiều, làm tăng nguy cơ bị các biến chứng tim mạch. Tuy nhiên, việc khởi động liệu pháp tiêm lại gặp nhiều thách thức do người bệnh e ngại nguy cơ hạ đường huyết, tăng cân. Bên cạnh đó, việc phải tiêm nhiều mũi gây khó khăn cho tuân thủ điều trị. Tại Việt Nam, chỉ khoảng 36,1% bệnh nhân đạt mục tiêu HbA1c dưới 7% - theo nghiên cứu cắt ngang của PGS Nguyễn Thy Khuê và cộng sự, đăng trên Tạp chí Quốc tế về đái tháo đường ở các nước đang phát triển năm 2020. Điều này phản ánh một khoảng trống cần được lấp đầy trong chiến lược điều trị.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bích Đào - Chủ tịch Hội Đái tháo đường và Nội tiết TP HCM cho biết, mục tiêu của điều trị đái tháo đường type 2 là phòng ngừa các biến chứng và tối ưu chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Đây là một thách thức lớn vì tiếp cận dựa trên các đặc điểm cá nhân hóa và các phác đồ điều trị phức tạp. Vấn đề đặt ra là lựa chọn giải pháp nào phù hợp để quản lý toàn diện và an toàn cho người bệnh. "Liệu pháp tiêm phối hợp giữa insulin nền và đồng vận thụ thể GLP-1 iGlarLixi được xem là một giải pháp tiềm năng và là một bước tiến quan trọng trong điều trị đái tháo đường. Do các lợi ích vượt trội của nó trong kiểm soát đường huyết, an toàn khi sử dụng và giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh, đã được minh chứng qua các thử nghiệm lâm sàng", PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bích Đào cho biết.

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào - Chủ tịch Hội Đái tháo đường và Nội tiết TP HCM tại sự kiện. Ảnh: Sanofi

PGS.TS.BS Nguyễn Khoa Diệu Vân - Phó chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Hà Nội chia sẻ, liệu pháp tiêm phối hợp iGlarLixi tác động tại tụy và ngoài tụy giúp giải quyết được phần lớn tác động của cơ chế bệnh sinh ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Sự phối hợp giữa insulin nền glargine và GLP-1RA giúp kiểm soát đường huyết tốt, giảm toàn diện cả đường huyết đói và đường huyết sau ăn, giảm tình trạng dao động đường huyết, đặc biệt giảm các tác dụng phụ khi dùng đơn trị như là hạ đường huyết, tăng cân, tác dụng phụ đường tiêu hóa. Quan trọng hơn cả là liệu pháp iGlarLixi chỉ cần tiêm một mũi hàng ngày, giúp đơn giản hóa điều trị, giảm được các trở ngại khi khởi động liệu pháp tiêm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 châu Á.

PGS.TS.BS Nguyễn Khoa Diệu Vân lưu ý, khi sử dụng iGlarLixi cần lưu ý lựa chọn các đối tượng bệnh nhân phù hợp, nhằm đạt hiệu quả tối ưu, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Các nhóm bệnh nhân có thể chỉ định iGlarLixi bao gồm bệnh nhân chưa kiểm soát với thuốc viên, chưa kiểm soát với insulin nền hay bệnh nhân đang dùng insulin trộn sẵn (insulin basal bolus) cần đơn giản hóa điều trị. "Bệnh nhân có nhiều bệnh nền, bệnh nhân lớn tuổi không thể tiêm nhiều mũi trong ngày, bệnh nhân có nguy cơ hạ đường huyết cao, nguy cơ té ngã cao cũng có thể được hưởng lợi từ liệu pháp tiêm này", bác sĩ cho biết.

PGS.TS.BS. Nguyễn Khoa Diệu Vân - Phó Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Hà Nội chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Sanofi

Ông Didier Martin, Giám đốc Ngành hàng Dược phẩm, Sanofi Việt Nam phát biểu, doanh nghiệp được biết tới với vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý đái tháo đường và tim mạch trong hơn một thế kỷ. Những giải pháp tiên phong cho bệnh nhân tim mạch - chuyển hóa - thận, nhất là bệnh nhân đái tháo đường type 2 luôn là trọng tâm trong quá trình nghiên cứu tại tập đoàn. "Sanofi hướng đến đưa ra nhiều giải pháp thiết lập tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe tiên tiến mới, ngăn chặn sự tiến triển và đảo ngược diễn biến của các bệnh mãn tính", ông Didier Martin nói.

Kim Anh